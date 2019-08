DELL Chromebook 11 3189: alternativa ieftina pentru utilizatorii medii

Cu ocazia Black Friday 2018 am descoperit recomandarea lui Darius pentru un Chromebook de buget, numai bun la noi in familie: DELL Chromebook 11 3189. Cum pretul era imbatabil, am ales sa il cumpar, in special pentru fetita mea. Insa, pana la urma, am ajuns sa il folosesc si eu extrem de des, mai ales pentru review-uri si pentru articolele de pe site. Cum celalalt laptop este mai mereu la sotie, am ajuns la un compromis, astfel incat sa il impartim ca utilizare :). Merci, Alice!

Voi fi sincer inca de la inceput si va voi declara ca nu stiam mare lucru despre Chromebook pana atunci. Nu ma interesase subiectul si nici macar nu stiam ca au sistem de operare proprietar, direct in Google Chrome 🙁 Stiu, nu am scuza!

Display toochscreen IPS, cu diagonala 11.6 inch / 29.46 cm, cu rezolutie de 1366 x 768 Chipset Intel Celeron N3060, tactat la 1.6 Ghz, cu 2 nuclee, cu procesor grafic integrat Intel HD Graphics 400 Memorie RAM 4 GB DDR 3 SODIMM Camera foto de tip WEB (720p HD) Capacitate stocare 32 GB Conectivitate Bluetooth 4.2, WiFi a/b/g/n/ac Sistem de operare Chrome OS Acumulator in 3 nuclee de 42Wh, Li-Ion Altele tastatura QWERTY, fara taste numerice, 1 port audio de tip Jack, 2 porturi USB 3.1, un port HDMI, balamale 360 grade, care permit rotirea ecranului, greutate de 1.46 grame, slot pentru card microSD

Ambalaj si accesorii

Produsul achizitionat de mine era refurbished, deci nu a venit in cutia originala si nici cu incarcator. La pretul respectiv, am spus ca nu e mare pierdere, mai ales ca se potrivea unul din vechile mele incarcatoare. Am sunat, totusi, la firma si acestia au fost foarte prompti sa imi trimita in doua zile si un incarcator original. Chapeau!

Design si constructie

Pentru un laptop atat de mic, este relativ gros. Iar asta ii da o senzatie de „dolofan”, vorba fiica-mii. Culoarea gri a carcasei este cam ternA pentru ceea ce se vrea a fi un produs dedicat tinerilor. Plasticul din care este construit unul dur, dar placut la atingere. E drept ca si aduna amprente 🙂 Pe centrul clapetei regasim logo-ul DELL, iar in coltul din stanga sus, este o mica pata de culoare: logo Chrome. O aditie interesanta este LED-ul din coltul din dreapta. Acesta lumineaza cand este la incarcat, insa poate fi configurat – printr-o extensie din Chrome – sa interactioneze prin coduri de culoare cu profesorii. Astfel se poate evita ca un student sa deranjeze toata clasa pentru o remarca sau o intrebare, in timpul testelor, spre exemplu!

Pe partea laterala dreapta gasim butonul de start/stop, cel de volum, mufa de microfon/casti audio si locasul pentru cablul de blocare. Pe partea opusa se afla mufa de alimentare, slotul de card microSD si mufele HDMI si USB 3.1. Dupa cum vedeti, nu are mufa pentru cablu de LAN – ethernet.

Mi-a placut si ca avea marginile rotunjite, ceea ce il facea mai usor de carat in mana. In plus, pe margini are o banda de cauciuc, pentru a atenua eventualele lovituri.

Balamalele sunt destul de solide si rezista bine, chiar si acum, la zece luni de la achizitie (si cine-stie-cate, de dinainte). Este extrem de usor de schimbat din modul laptop in cel tableta, iar asta se dovedeste un mare plus cand vrei sa urmaresti un film pe Netflix. Spre exemplu, cand am inceput seria The 100, am facut un exercitiu si am vizionat primul sezon exclusiv pe Chromebook. Si, pot sa spun sincer, ca a fost o experienta ok, fara sa mi se para ca nu descifrez subtitrarea. Iar calitatea video a fost satisfacatoate. La un moment dat am conectat laptopul la TV, prin cablu HDMI, si am continuat vizionarea pe ecran mare. Puteam alege si varianta de a face streaming direct din fereastra de Chrome, dar nu eram acasa si nu era un smart TV.

Ca si concluzie la acest capitol, pentur elevi sau studenti, dimensiunea este ideala, el putand fi cu usurinta pus in ghiozdan sau geanta. In plus, pentru cei care au mult de umblat si nu au de folosit tool-uri complexe si complicate, este la fel de util, pentru ca poate fi carat si direct in mana. Si nu va faceti probleme despre eventualele socuri mecanice – a fost testat in laborator indeajuns. Au fost 26 de caderi de la 30 de centimetri, iar laptopul a functionat si dupa aceea. In plus, tastatura este protejata impotriva udarii cu lichide. Pentru cei care aveti copii, asta este o stire extrem de imbucuratoare.

Software si performanta

Stiu, partea de hardware nu este deloc impresionanta, dar va rog sa tineti cont de trei aspecte: a fost lansat in 2017, pentru uz didactic, iar Chrome OS nu necesita prea multe resurse pentru a rula fluid. Asta pentru ca, in esenta, totul are loc intr-o fereastra de Google Chrome. Ai si acces in Playstore, deci poti instala orice aplicatie care este compatibila si cu Android.

Avantajul major, chiar mai mare decat cel de mai sus, este ca sistemul este extrem de intuitiv. Efectiv oricine il poate folosi. Alice a mea are 11 ani si a reusit singura sa se logheze, sa deschida YouTube sau sa navigheze pe net, ba chiar sa si scrie cateva documente in Google Docs.

Pentru a putea folosi laptopul este nevoie de o conexiune la internet. Sunt foarte putine programe care ruleaza offline – gen GMail sau editorul foto. Asta poate presupune anumite limitari. Spre exemplu, daca sunt la vreo cafenea si nu am accesla o retea wireless, sunt nevoit sa fac hot-spot de la telefonul mobil. Tinand cont ca majoritatea avem planuri de date mobile generoase in abonamentele noastre, nu e chiar un capat de lume, insa.

Are si momente in care sistemul agata putin, insa doar daca rulez prea multe aplicatii in paralel si daca are vreun update de facut la Chrome OS. Pana acum nu am reusit sa descopar cum sa il fac sa ma notifice vizibil cand are vreun update, asa ca, atunci cand il „simt” mai lenes, intru in setari si verific asta.

Ecran, tastatura, camera si sunet

OK, pentru mainile mele, tastatura este relativ mica. Pot scrie destul de lejer si rapid pe ea, insa nu se compara cu un laptop de dimensiuni normale. Pana la urma, fiind un instrument gandit si creat pentru elevi sau studenti, pot sa inteleg asta. Cum insa majoritatea articolelor mele le scriu de pe el, cred ca nu ma pot plange prea tare, nu? 😛

Ecranul este si el corect, pentru pretul si utilitatea la care a fost gandit. Nu exceleaza, dar poti urmari in conditii decente un film online. Nu incercati sa rulati video-uri la rezolutii prea mari, ca sacadeaza imaginea, desi o arata corect 🙂 In plus, unghiurile de vizualizare sunt si ele largi, deci poti sa aduni cativa prunci si sa le pui desene pe el, cat timp tu te bucuri de diagonala televizorului!

Si, feature-ul cel mai tare, dupa parerea mea, are display-ul cu touch!!! Ce poate fi mai tare sa alegi daca folosesti mouse, pad-ul lui sau ecranul direct, pentru navigare? Stiu, era logic sa aiba asta, din moment ce functioneaza ca si tableta. Cateodata, la lucru, ma trezeam ca incercam sa fac scroll cu degetul pe display…

La fel se prezinta si auditia: nici prea-prea, nici foarte-foarte. Peste 90 % sonorul insa pare prea metalic, asa ca eu il tin pe la 70-80%. L-am conectat si la un sistem 5.1 si s-a comportat onorabil. Bine, vecinii nu au fost prea incantati sa asculte Rammstein, dar asta e treaba lor.

Camera web este dezamagitoare. OK, inteleg ca joaca in alta liga si ca are deja 2 ani de la lansare, dar m-am vazut mai bine pe Skype de pe telefon, decat de pe laptop!

Autonomie

Producatorul zice ca te tine 10 ore de folosire, dar nu am masurat niciodata. Sincer, imi ofera o autonomie mai mare decat la laptopul de serviciu, si asta este destul pentru mine. Ca si idee, l-am incarcat dimineata, am lucrat pe el la diverse proiecte cam 4 ore, cu YouTube ruland in background, apoi seara m-am pus la un film, iar la culcare nu l-am stins, ci doar i-am inchis clapeta. A doua zi aveam inca destula baterie sa se mai joace si fiica-mea de-a jurnalul pe el. Deci, tine destul!

Concluzie

Puncte PRO Puncte CONTRA este mic si compact are nevoie de conexiune la internet intotdeauna are autonomie mare nu poti folosi toate aplicatiile de pe un laptop cu Windows sistemul de operare este simplu si ruleaza impecabil camera WEB este dezamagitoare ai acces la aplicatiile Android din Playstore nu are unitate optica, deci nu vei putea scrie CD/DVD (daca mai face cineva asta!) se transforma imediat in tableta nu are tastatura luminata, deci pe timp de noapte va fi mai greu de facut are slot pentru card microSD nu poate fi conectat la internet decat prin Wi-Fi sonorul este redat fidel are lag daca faci prea mult multi-tasking cu el

Am sa fiu sincer – urmatorul laptop cred ca tot Chromebook va fi. Bine, unul mai mare, mai nou si mai scump, dar tot Chromebook! Pana atunci, daca il gasiti pe undeva de cumparat si aveti vreun prunc prin casa care are nevoie de laptop pentru inceput de drum, sau daca voi nu sunteti pretentiosi sa va afisati cu asa ceva, doar pentru a trimite 10 emailuri pe zi si pentru a scrie ceva pe blog, il recomand cu placere.

La final, am o intrebare pentru voi: ar prezenta interes sa testam si alte laptopuri cu Chrome OS la bord?