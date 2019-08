Review Acer TravelMate P6 – laptop foarte usor

Laptop-urile Acer se impart in destul de multe serii incat sa iti poti alege companionul ideal. Daca despre modelele Predator si Nitro am tot vorbit si ne-am lamurit ca sunt modele de gaming foarte bune, seria TravelMate este fix opusul.

TravelMate P6 pe care il am acum la test nu este un laptop puternic de gaming pe care poti rula ultimul titlu aparut. Este fix opusul unui laptop de gaming caci acesta, dupa cum ii spune si numele, este un companion foarte bun atunci cand calatoresti mult si ai nevoie de un laptop de pe care sa lucrezi.

TravelMate P6 este conceput sa fie un laptop usor si subtire incat sa fie foarte usor de transportat. Este acel gen de laptop pe care il iei cu tine oriunde si poti lucra la nevoie.

Grosimea si subtirimea acestui model sunt puncte forte pentru gama TravelMate. Cantareste in jur de 1.1kg si strans nu are mai mult de 17mm.

In varianta ajunsa la mine are un i5 8265U la 1.8GHz, 8GB RAM si un SSD de 240GB. Nimic special, insa este suficient cat sa porneasca repede, sa incarce aplicatiile rapid si sa nu se blocheze.

Placa video dedicata nu are in echiparea mea, dar sunt modele care au MX250. Pe partea de conectica sta bine: 1x USB Type C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, jack audio, slot microSD.

Tastatura este iluminata, tastele sunt foarte misto si poti scrie fara probleme. Trackpad-ul este si el bun, foarte precis. Mi-a placut in schimb ecranul.

Nu este tactil, insa este Full HD IPS de 14 inch ce reda foarte bine culorile si se vede bine din orice unghi. Un alt avantaj major pentru acest laptop este rezistenta.

Fiind un model pe care o sa il iei cu tine toata ziua, cel putin asa crede Acer, l-au facut foarte rezistent. Are standard militar MIL-STD 810G, dar si o baterie foarte buna ce ofera, in realitate o zi intreaga de utilizare.

Camera web are un mecanism, un slider ca sa o poti bloca, deci nu te poate urmari nimeni iar mecanismul este unul manual. Mai mult, butonul de power integreaza si un senzor de amprenta.

Asadar, TravelMate P6 este un laptop foarte rezistent, usor si subtire cu performante bune in functie de echiparea pe care ti-o alegi. Este bine echipat pe partea de conectica, este sigur si este o placere sa lucrezi pe el. Tastatura este foarte buna, ecranul la fel, iar sistemul de racire este cat se poate de silentios.

Nu este inca disponibil in Romania, dar cand o sa vina la sfarsitul anului o sa coste in jur de 1000 de euro in functie de configuratie.