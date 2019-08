Sondaj: veti achizitiona un smartphone 5G in urmatorul an?

Ideea mi-a venit dupa ce am citit articolul lui Darius, dar si dupa avalansa de stiri despre iminenta implementare a noii tehnologii in Romania. Stim deja ca Romania va fi printre primele tari care urmeaza sa implementeze noua tehnologie (detalii aici), am aflat si cat de periculoase sunt radiatiile de la ea (detalii aici), iar Razvan v-a si spus parerea lui despre cat de multa nevoie este de 5G (detalii aici). In plus, trei din cei patru operatori telecom au lansat sau sunt in teste avansate, cu asa ceva. Posibil ca si Telekom sa intre in joc, dar doar dupa ce se decide daca va fi sau nu vandut.

Asa ca, intrebarea mi se pare potrivita in acest moment: aveti de gand sa cumparati un smartphone compatibil 5G? In cazul in care ati facut deja pasul, va astept in rubrica de comentarii cu detalii despre modelul ales. Tot acolo astept si clarificari de la voi cu privire la optiunea de vot. Voi incepe eu, si va voi spune ca 5G nu este o prioritate, momentan.