1,5 TB de date JWST făcute publice printr-o bază de date interactivă

COSMOS-Web, un proiect susținut de NASA împreună cu cercetători de la UCSB și RIT, a lansat online un pachet masiv de date de 1,5 TB provenite de la Telescopul Spațial James Webb.

Acesta include imagini de la NIRCam și MIRI, plus un catalog fotometric cu aproape 800.000 de galaxii — „cea mai amplă privire asupra universului profund”.

Datele acoperă o zonă de cer de 0,54° pătrați (echivalentul a trei lunări pline) cu NIRCam și 0,2° pătrați prin MIRI, permițând descărcarea mozaicurilor complete în filtrele F115W, F150W, F277W și F444W, la rezoluții de 30 mas și 60 mas. În plus există și un instrument de căutare interactiv, care facilitează explorarea vizuală în detaliu.

Datele brutes sunt în format FITS (7–174 GB per fișier) și sunt însoțite de catalogul fotometric — incluzând redshift, structuri, parametri fizici — pentru aproape 800.000 de galaxii, deschizând o multitudine de direcții de cercetare pentru amatori și profesioniști.

Pe Reddit, utilizatorii au reacționat entuziaști:

800k galaxies in this image alone. Over 100 billion stars per galaxy… All in a tiny bit of the sky the size of a few full moons.

Wonder if Ai can find anything cool in these images.