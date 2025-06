De ce am ales un Side by Side de la Gorenje si care sunt diferentele fata de o combina frigorifica obisnuita

De când m-am mutat, am descoperit o nouă pasiune: electrocasnicele. Poate sună surprinzător, dar odată ce începi să-ți construiești un cămin în jurul nevoilor tale reale, începi să apreciezi tot mai mult aparatele care îți fac viața mai ușoară. Așa s-a născut interesul meu pentru această categorie de produse.

V-am prezentat deja o mașină de spălat, am recomandat unele dintre aparatele pe care noi le folosim zilnic în casă și am vorbit despre aparate de aer condiționat, toate testate în viața de zi cu zi. Astăzi vreau să vorbim despre un alt aparat esențial într-o locuință modernă: frigiderul. Dar nu orice model, ci unul side by side de la Gorenje.

Poate vă întrebați ce este exact un frigider side by side și cu ce diferă el față de o combină frigorifică sau un frigider clasic. Este doar o chestiune de design sau există și diferențe funcționale? Și, mai important, cui i se potrivește un astfel de model?

În rândurile următoare, o să explic ce înseamnă formatul side by side, care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de frigider, pentru cine este ideal și ce aduce în plus modelul testat de mine de la Gorenje. Dacă vă gândiți să faceți un upgrade în bucătărie sau pur și simplu sunteți curioși ce poate oferi un astfel de aparat, rămâneți aproape.

Ce este un frigider side by side?

Frigiderele tip side by side sunt cele care au uși duble, dispuse vertical, una pentru frigider și cealaltă pentru congelator. Practic, în locul compartimentării clasice (frigider sus, congelator jos sau invers, cum găsim la combine), aici ai acces simultan la ambele secțiuni, fiecare cu spațiul ei generos.

Acest format este inspirat din stilul american și este foarte popular în gospodăriile în care spațiul și capacitatea de stocare sunt prioritare. În plus, designul impunător le face să iasă imediat în evidență într-o bucătărie modernă.

Pentru cine este potrivit un frigider side by side?

Dacă ai o familie numeroasă, gătești des sau preferi să faci cumpărături mai rar, dar în cantități mari, un frigider side by side îți oferă spațiul necesar pentru o organizare eficientă. În același timp, e o alegere inspirată și pentru cei care vor un aparat cu funcții moderne, un design premium și un nivel ridicat de confort în utilizare.

Este important de știut că acest tip de frigider necesită mai mult spațiu lateral și în profunzime. Deci, dacă bucătăria ta este mică sau aglomerată, trebuie să iei în calcul dimensiunile înainte de achiziție.

Despre Gorenje NRR9185EABXLWD

Modelul testat de mine, Gorenje NRR9185EABXLWD, este un side by side de dimensiune medie care iese în evidență atât prin design, cât și prin funcționalitate.

Specificații tehnice pe scurt:

Volum net frigider: 355 litri

Volum net congelator: 192 litri

Dimensiune în cm: 91.5L x 67A x 178.6I

Sistem de răcire: NoFrost Plus, atât pentru frigider cât și pentru congelator, adică adio gheață și dezghețare manuală.

Dispenser de apă integrat – alimentat din rezervor intern, deci nu necesită racordare la rețea

Display electronic pe ușă, control tactil intuitiv

Tehnologie MultiFlow 360° – distribuție uniformă a aerului rece pe toate rafturile pentru o temperatură egală peste tot

Clasă energetică E, conform noii etichete UE, care înseamnă A+ pe vechea etichetare

Iluminare LED pe toată înălțimea frigiderului

Design Black Inox cu finisaj anti-amprentă – elegant și ușor de întreținut

Mod Eco și Mod Vacanță – utile pentru economisirea energiei

Funcție FastFreeze – înghețare rapidă după ce vii cu cumpărăturile

Alarmă ușă deschisă

Experiența de utilizare

După câteva săptămâni de utilizare, pot spune că Gorenje NRR9185EABXLWD reușește să livreze o experiență bine echilibrată, atât în ceea ce privește spațiul, cât și funcționalitatea. Una dintre cele mai utile funcții este congelarea rapidă, care permite atingerea unei temperaturi de până la -24°C – perfectă pentru păstrarea calității produselor proaspete atunci când le congelezi.

Mi-a plăcut și tehnologia MultiFlow 360°, care asigură o circulație uniformă a aerului rece în tot frigiderul. Asta înseamnă că temperatura este constantă pe toate rafturile, fără diferențele clasice întâlnite la multe combine frigorifice, unde sertarele superioare tind să fie mai calde decât cele de jos.

Spațiul generos din congelator e un alt avantaj major. Ai suficient loc pentru a depozita alimente variate și, datorită compartimentării bine gândite, poți să sortezi ușor produsele congelate, astfel încât să știi mereu unde găsești ceea ce cauți. În ansamblu, e un aparat care aduce ordine și eficiență în bucătărie, fără compromisuri la capitolul performanță.

Recunosc, îmi place foarte mult și cum arată acest model. Culoarea Black Inox are un aspect elegant, modern, și se potrivește de minune în locuințele amenajate într-un stil contemporan. Designul său impunător, dar bine proporționat, îl face să iasă în evidență într-un mod plăcut. Este genul de aparat care adaugă personalitate bucătăriei.

Un alt lucru care m-a surprins pozitiv este nivelul de zgomot redus. Deși îl poți auzi dacă e liniște deplină, funcționarea este foarte discretă, fără zgomotele specifice de pornire sau oprire, cum se întâmplă la multe alte frigidere. Nu există acel „tacănit” enervant, iar motorul rulează lin și constant, ceea ce contribuie la un confort sporit în spațiile deschise.

Singurul minus pe care l-am observat, și care merită menționat, este că amprentele se văd destul de ușor pe suprafața neagră. Dacă ești atent la detalii, probabil vei simți nevoia să îl ștergi mai des. Suprafața necesită puțină insistență pentru a arăta mereu impecabil, dar, personal, consider că merită acest efort pentru aspectul general pe care îl oferă.

Despre legătura cu Hisense

Informația mi-a scăpat în 2018, când grupul chinez Hisense a preluat brandul sloven Gorenje pentru aproximativ 293 milioane de euro, achiziționând un pachet majoritar de peste 95% din acțiuni.

Gorenje continuă să dețină fabrici în Europa, inclusiv la Velenje (Slovenia), Valjevo (Serbia) și în Cehia. Totuși, fiind parte a unui grup global, anumite produse pot fi fabricate și în China. Cu toate acestea, veți observa că majoritatea aparatelor poartă eticheta „Made in EU”, ceea ce confirmă faptul că producția este, în mare parte, localizată în spațiul european.

Gorenje rămâne un brand european și se poziționează în segmentul mediu, concentrându-se pe design, funcționalitate și tradiție europeană. Hisense folosește acest brand pentru a-și consolida prezența pe piața europeană a electrocasnicelor, dar și pentru a beneficia de capacitățile de producție locale.

Pe de altă parte, Hisense se poziționează ca un brand global, cu activitate extinsă în domenii precum televizoare, sisteme de climatizare și echipamente medicale. În ceea ce privește electrocasnicele, produsele Hisense din aceleași categorii sunt, de regulă, mai avansate tehnologic, mai scumpe și orientate către segmentul premium, comparativ cu cele din gama Gorenje.

Pret și concluzie

Gorenje NRR9185EABXLWD este un frigider side by side care reușește să îmbine designul modern cu funcționalitatea practică, oferind un spațiu generos de depozitare și un sistem de răcire eficient. Se adresează celor care au nevoie de organizare, silențiozitate și performanță într-un aparat cu prezență vizuală puternică.

Dacă ești în căutarea unui frigider care nu doar că își face treaba foarte bine, dar adaugă și un plus de stil bucătăriei tale, acest model merită luat în calcul. Cu mici compromisuri, cum ar fi sensibilitatea la amprente, el oferă în schimb o experiență de utilizare premium, adaptată nevoilor unei familii moderne.

Este disponibil la Altex la prețul de 3999 lei.