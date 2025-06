Opinie nepopulară: trecerea de la iPhone 13 Pro Max la 16 Pro Max nu e așa spectaculoasă

După două luni de utilizare zilnică, pot spune cu mâna pe inimă că iPhone 16 Pro Max nu mi-a schimbat viața.

Și nu, nu pentru că nu ar fi un telefon bun — este, fără îndoială, unul dintre cele mai avansate smartphone-uri disponibile în 2025, unul care și-a demonstrat și sex-appeal-ul la cumpărători, fiind cel mai bine vândut terminal al momentului. Dar dacă vii de pe un iPhone 13 Pro Max, așteaptă-te la o experiență… familiară.

Nu mai pun un tebel ciomparator cu principalele caracteristici, pentru că le aveți deja aici.

Apple face un marketing excelent și reușește să creeze entuziasm cu fiecare lansare, dar dincolo de cifrele prezentate pe scenă, trecerea de la 13 Pro Max la 16 Pro Max este, în practică, mai degrabă o ajustare fină decât un salt uriaș. Da, ecranul este cu 0,2 inch mai mare și marginile mai subțiri. Da, este mai ușor și are un nou material — titanul — care arată bine și se simte mai plăcut în mână. Dar în utilizarea reală de zi cu zi, diferențele sunt subtile, iar pentru cineva obișnuit deja cu iOS și iPhone, vor trece (cam) neobservate.

Articolul de opinie de față este un altfel de review, pentru că un astfel de material nu își mai are rostul. Cum nu am primit de la distribuitor un model din gama 16 la lansare, iar de atunci a trecut ceva vreme, iar cei interesați au putut citi în media locală sau globală tot ce aveau nevoie, am preferat să nu vă povestesc despre performanțte, camere, Apple Intelligence și alte cele ca la un review obișnuit…

Dar, să revenim. Camera? Aici sunt progrese, dar nu revoluții. Obiectivul cu tetraprism și zoom-ul 5x sunt binevenite, dar nu toți utilizatorii au nevoie de zoom optic extins. În 90% din cazuri, camera de pe 13 Pro Max încă oferă rezultate excelente. Iar dacă nu fotografiezi în ProRAW sau nu faci content video pentru YouTube, probabil nu vei observa diferențele.

Performanța? A18 Pro este, desigur, mai rapid decât A15 Bionic — în benchmark-uri. În aplicațiile zilnice, ambele modele zboară. iOS 18 rulează perfect și pe telefoanele mai vechi, iar pentru majoritatea utilizatorilor obișnuiți, avantajele suplimentare ale cipului nou (inclusiv pentru AI) sunt momentan greu de sesizat. OK, o să fiu cinstit până la capăt și am să recunosc că mai aveam momente când observam un mic lag la iPhone 13 Pro Max, dar nimic care să interfereze cu utilizarea ca daily driver.

USB-C este, într-adevăr, o schimbare majoră — dar mai degrabă de natură practică decât spectaculoasă. Dacă ai deja cabluri Lightning peste tot, vei simți mai degrabă disconfortul tranziției decât bucuria unei viteze mai mari de transfer (care oricum contează doar dacă transferi fișiere mari, cum ar fi clipuri ProRes). Pentru mine, personal, a fost unul, dacă nu, cel mai mare câștig – cum aveam deja un iPhone 15 de la serviciu, era oarecum dificil să tot fac trecerea de la un cablu la altul. Acum am acasă, în mașină și la birou, doar USB-C, fie că vorbim de telefon sau laptop!

Autonomia bateriei este comparabilă, poate ușor mai bună decât oferea la lansare vechiul meu model, dar nu suficient cât să te facă să zici „Wow!”. Iar multe dintre funcțiile noi, precum cele bazate pe AI sau captura video spațială, sunt mai degrabă promisiuni pentru viitor decât beneficii reale în prezent.

Desigur, dacă vii de pe un iPhone 11 sau mai vechi, 16 Pro Max e un upgrade major. Dar dacă deja ai un 13 Pro Max, economisește banii! Telefonul tău încă e puternic, capabil și foarte actual. Iar diferențele dintre generații, deși reale, nu justifică neapărat cheltuiala pentru toată lumea. Dacă, însă, sunteți ca mine, și aveați deja în plan trecerea la o nouă generație, poate merită investiția totuși, pentru că iPhone 17 nu se anunță cu multe ”bunătăți” peste actuala generație, dar se anunță clar mai scump, după cum am spus în articolul de acum două luni!