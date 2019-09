Noi functionalitati in aplicatiia Digi.Online

Unul din defectele mele profesionale, venit pe linie de studii, este faptul ca nu pot rezista sa citesc, sa ascult sau sa vad stiri. De tot felul, nu doar cele din IT. Drept urmare, una din aplicatiile pe care le instalez mereu pe telefon, fie el personal sau de test, este Digi.Online.

Pentru cei care nu stiu, Digi.Online este o aplicatie gratuita, destinata abonatilor RCS & RDS, care permite accesarea de canale TV online, de pe orice gadget care ruleaza Android sau iOS. Sunt unele canale oferite in mod gratuit, fara a fi nevoie de utilizarea unui cont de abonat, dar pentru celelalte este nevoie sa introduci credentialele de acces.

Incepand de ieri, cel putin pentru aplicatia din Google Play, exista un mic update, care o face si mai atragatoare. Mai exact, clientii care au deja contractat si pachetul MAXPAK – include canalele HBO, HBO2, HBO3, Cinemax si Cinemax2, precum si acces gratuit la portalul HBO GO – pot accesa continutul acesta direct din aplicatie, fara a mai fi nevoie sa instaleze separat, HBO GO. Daca sunteti ca si mine, care nu doriti sa aveti pe telefon tot felul de aplicatii redundante si inutile, veti aprecia ideea.

„Noile functionalitati si continutul imbunatatit ale Digi.Online sunt raspunsul nostru la modul in care a evoluat, in ultima perioada, consumul de continut video prin platformele complexe. Abonatii au nevoie de tot mai multa conectivitate pentru ca vor sa aiba acces oriunde, oricand, la transmisiunile care suscita interes ridicat – competitii sportive europene si internationale, evenimente majore, precum si continut de divertisment de cea mai buna calitate”, a declarat Valentin Popoviciu, vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Digi| RCS & RDS. „Impreuna cu RCS & RDS, ca urmare a unui parteneriat solid si din dorinta de a oferi cea mai buna experienta pentru utilizatorii serviciilor noastre, am integrat canalele liniare HBO, HBO2, HBO3, Cinemax si Cinemax 2, precum si continutul HBO GO in platforma Digi.Online, raspunzand astfel nevoilor actuale atat de diverse ale abonatilor nostri. Cu mii de ore de continut premium reinnoit in mod constant, sectiunea HBO GO ofera acces la numeroasele productii HBO, seriale originale, filme si documentare, productii locale HBO Europe, dar si seriale de la alti furnizori de continut de inalta calitate, filme de succes si programe pentru copii”, a declarat Madalina Popescu, Director General al HBO Romania.

In cazul in care nu aveti activata aplicatia Digi.Online si/sau optiunea MAXPAK, puteti face asta in intervalul 17 – 30 septembrie si veti putea intra în competitia pentru un telefon Samsung Galaxy S10. In plus, veti primi si prima luna de acces la pachetul respectiv fara vreun cost. Daca vreti sa va inscrieti, o puteti face aici.

In cazul in care sunteti un impatimit al sportului, aflati ca Digi.Online aduce noutati si pentru voi! Abonatii care urmaresc transmisiunile canalelor Digi Sport (1, 2, 3 sau 4), vor putea primi notificari despre ora de inceput a meciurilor echipei favorite sau a unor importante competitii din sporturile preferate. Stiu cel putin un fan Moto GP, snooker si Formula 1 care va fi extrem de incantat. Insa, trebuie sa asteptati inca o saptamana pentru acest nou feature, pentru ca nu este inca finalizat. Pentru a beneneficia de aceasta functionalitate, verificati sa aveti instalata ultima versiune din magazinul de aplicatii al Google sau puteti accesa direct versiunea desktop. Pentru cei cu sistem de operare de la Apple, optiunile vor fi disponibile in viitorul apropiat.

Voi ce parere aveti despre acest update? Aveti MAXPAK si Digi.Online deja contractate? In caz ca nu, v-a convins promita aceasta sa devenit abonat?

Sursa: www.digi-world.tv