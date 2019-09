Xiaomi Mi A3 review

Xiaomi Mi A1 a fost primul telefon din cadrul programului Android One care a fost disponibil la nivel global in momentul lansarii: septembrie 2017. Faptul ca a fost un telefon cu un raport pret/performanta/calitate foarte bun i-a asigurat vanzari bune si a permis celor de la Xiaomi sa dezvolte urmasi. Anul trecut au lansat Mi A2 Lite, aproape identic ca hardware cu Mi A1 si Mi A2. Ambele telefoane au continuat traditia si s-au dovedit telefoane bune pentru cei nepretentiosi. Anul acesta, Xiaomi a lansat un singur terminal: Mi A3, care nu este nici cal nici magar. Telefonul a fost oferit in teste de evoMAG si urmeaza sa va transmit impresiile mele.

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Design si constructie

Telefoanele de buget au inceput sa arate din ce in ce mai bine si asta se poate spune si despre Mi A3. Constructie de tip sandwich, fata si spatele protejate de sticla Gorilla Glass 5, alaturi de o rama de aluminiu. Bineinteles, nu avem rezistenta la apa sau praf. Pe spate, in coltul stanga sus avem modulul camerelor foto similar cu ce vedem la iPhone X, iar frontal s-a optat pentru ce este la moda in lumea bugetului:un teardrop pentru camera foto. S-a pastrat jack-ul de 3.5mm, precum si slot pentru card SD, iar incarcarea se face prin intermediul portului USB tip C. Senzorul de amprenta se afla integrat in display si acesta functioneaza in regula. Este nevoie de a tine degetul in zona senzorului putin sub 2 secunde pentru a debloca telefonul. Nu a dat multe rateuri si transmite feedback – vibreaza- daca deblocarea nu a reusit. Nu m-am simtit deloc incomodat de viteza senzorului sau de pozitionarea lui.

Software si performanta

Android 10 si-a facut deja debutul pe telefoanele Pixel, dar cele din programul One mai au ceva de asteptat. Astfel, Mi A3 inca ruleaza Android 9 curat. Suita Google este prezenta pe telefon si am avut o singura aplicatie proprietara Xiaomi pe care am putut sa o dezinstalez. Uraaa! Altfel zis, Mi A3 are cel mai pur Android pe care l-am vazut. Sunt cateva aspecte care mie personal nu imi plac si s-ar putea ca alte persoane sa nu fie deranjate de ele. Primul este legat de imposibilitatea de a alege metoda de navigare: gesturi sau navigation bar. Avem doar gesturi. Eu unul inca nu-s fan. A doua este legata de task manager si de faptul ca Google (nu Xiaomi) o decis sa puna optiunea de a inchide toate aplicatiile care ruleaza in fundal muuult prea departe. A treia este legata de modul in care se controleaza volumul. Nu mi se pare deloc intuitiv: am impresia ca mi-am pus totul pe mut cand am dat de volum in jos la maxim, iar apoi intru pe YouTube si porneste sunetul de la videoclip…. Toate bulinele negre in schimb sunt chestii foarte marunte peste care poti trece cu vederea.

La capitolul performanta telefonul sta in clasa lui. Mi-a agatat cand in fundal se descarcau/instalau 20 de aplicatii, iar eu deja voiam sa configurez WhatsApp-ul, dar in afara de asta nici o problema. Procesorul folosit este un Snapdgaron 665 octa-core, alaturi de 4GB RAM si 64GB pentru stocare. Exista si varianta cu 128GB pentru stocare. Scorul din Geekbench il gasiti aici, iar Antutu mai jos.

Ecran si sunet

A venit momentul sa vorbim despre elefantul din camera (o replica buna la un moment dat a unui presedinte aflat de ceva vreme la menopauza) si anume ecranul, unde lucrurile sunt putin dezamagitoare. Cu o diagonala de 6.088inch si o rezolutie de 720×1560, ecranul Super AMOLED are o densitate de doar 286 pixeli. Daca e sa comparam cu Mi A2 Lite, acesta avea o rezolutie de 1080×2280 si 432 densitatea pixelilor. Pe hartie nu suna grozav, iar in practica, daca ma uit atent ii pot vedea matricea. Rezolutia ecranului a fost un pas inapoi total neasteptat. Culorile in schimb sunt placute, iar in conditii de lumina puternica a.k.a. soarele de la mare telefonul este utilizabil. La fel ca la Mi 9T in schimb, modul auto-brightness mai are nevoie de calibrare: de multe ori ecranul se intuneca prea tare sau nu se lumineaza suficient.

Pe partea audio avem un singur difuzor la baza telefonului care produce sunete puternice, dar nu neaparat naturale in intregime.

Camera foto si video

Vechea moda foto a devenit noua: daca flagship-urile nu se bat in mega-pixeli la camerele foto, se bat in schimb telefoanele de buget. Mi A3 a primit un senzor foto principal de 48MP, alaturi de acesta pentru prima oara in serie un senzor ultra-wide binevenit de 8MP si un senzor de adancime de 2MP.

Rezolutia finala a pozelor facute cu camera principala este de 12MP (4000×3000), folosind un algoritm pentru a forma un singur pixel din 4 alaturati. Calitatea fotografiilor este foarte buna segmentul de pret in care se afla si ce am sa-i reprosez pe partea asta este doar contrastul agresiv. Poze aici.

In lumina scazuta sau noapte, se descurca admirabil, mai bine decat un Galaxy S8 de exemplu, asta in mare parte datorita modului Night integrat in camera. In functie de culoarea luminii pozele pot iesi mai placute sau mai putin placute. O lumina galbena ofera o tenta sepia intregii poze. Poze aici.

Pozele realizate la zoom 2x pierd drastic din detaliu chiar si in lumina puternica. Poze aici.

Camera ultrawide produce poze placute, dar nu la fel de detaliate ca modulul principal. Poze aici.

Pentru selfie-uri, avem o camera foto de 32MP, care folosind aceiasi tehnologie ca cea de 48MP, produce fotografii de 8MP. Calitatea acestora este foarte buna, am ramas chiar impresionat dupa ce am fost foarte dezamagit de Mi 9T. Cele facute cu Mi A3 sunt foarte reusite. Poze aici.

Pe partea video, Mi A3 este capabil sa filmeze [email protected] si [email protected] Aici continua sa aiba rezultate bune si stabilizare la [email protected]

Baterie

Cu o capacitate de 4030mAh si incarcare rapida la 18W, cel mai mare atu al lui Mi A3 este autonomia. Am ajuns cu screen-on-time de peste 6 ore si bateria m-a tinut maxim 2 zile, media fiind undeva la 1 zi jumatate. Ecranul cu rezolutie mica l-a ajutat sa castige teren aici, iar in stand-by tine extraordinar de bine: niciodata nu a scazut mai mult de 2% peste noapte. Timpul de incarcare al telefonului, de la 0 la 100% a fost undeva la 2 ore.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Xiaomi Mi A3 poate fi achizitionat de la evoMAG la pretul de 1000RON in versiunea 64GB stocare si 4GB RAM si 1050RON versiunea cu 128GB stocare. Concurentul direct al lui Mi A3 este Samsung Galaxy A50 (momentan 1280RON), despre care v-am povestit aici. Avantajele pe care le are A50 in fata lui Mi A3 sunt ecranul mult mai bun, always-on-display si poze putin mai bune. Restul tine de gusturi. Bineinteles, atat Mi A1 cat si Mi A2 inca raman alternative mai ieftine din programul Android One.

Pro

constructie eleganta si aspect placut

autonomie foarte buna

Android One

poze bune pentru categoria de pret si selfie-uri foarte bune

jack 3.5mm si slot card SD

difuzor puternic

Contra

rezolutia slaba a ecranului