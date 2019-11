Xiaomi Mi Watch – lansat oficial

Saptamana trecuta va povesteam despre viitorul purtabil al Xiaomi, iar astazi a avut deja parte de evenimentul de lansare.

Dupa cum stiam deja, avem parte de primul ceas smart al companiei chineze. Restul purtabilelor din gama Mi au fost bratari de fitness (aici gasiti review-ul lui Alex de la ultima generatie). In plus, fiind vorba de un device cu WearOS la bord, ma astept sa aiba parte de viitoare update-uri la software.

Ceasul are un display patrat de 1.78 inci, de tip AMOLED, care permite functia de always on. Spatele este construit din material ceramic, iar singurul buton fizic este amplasat pe partea dreapta. Daca vi se pare cunoscut din poze si din descriere, aveti dreptate. Este o copie de iWatch aproape identica. 🙂

Tot la dotari intra conectivitatea Bluetooth, NFC si eSIM. Desi ultima nu va fi utila in Romania, cea de-a doua mi se pare interesanta, in masura in care ai putea folosi si Google Pay cu ea. Procesorul este un Snapdragon Wear 3100 si vine la pachet cu 1 GB de RAM si 8 GB spatiu de stocare. Bateria de 570 mAh este cea mai mare folosita la un astfel de gadget si ofera 36 de ore de folosire continua in regim 4G.

La nivel de software, vom avea parte de interfata proprietara MIUI peste WearOS, lucru care mie, personal, mi se pare un minus. Stiu, sunt printre voi fani ai acestui sistem, insa mie nu imi place deloc. Ceasul va avea si optiuni de fitness, deci ma astept sa poti monitoriza diverse activitati fizice cu el, cel putin la nivelul pe care il ofera Mi Band-urile.

Pretul variantei de baza este de aproximativ 830 de lei, iar varianta Premium, care are display de safir, bratara si corp de otel inoxidabil, va costa putin peste 1200 de lei. Insa, cel putin la acest moment, lansarea comerciala va avea loc doar in China, pe 11.11. Pe acea data, in tara asiatica se sarbatoreste Singles Day (Guanggun Jie ii zice pe chineza).

Sursa: GSMarena.com