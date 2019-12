Samsung Galaxy S10 Plus a primit Android 10 in Romania

Veste buna pentru fanii Samsung. Modelul Galaxy S10 Plus a primit oficial Android 10 si noua interfata One UI 2.0. Update-ul este via OTA si are in jur de 2GB.

Daca nu ati primit notificare incercati sa cautati manual actualizarea din setari. Daca aveti telefonul luat de la un operator s-ar putea ca acesta sa mai intarzie putin.

Noul update aduce schimbari la nivel de interfata, un Dark Mode mai bine implementat, un consum mai redus de energie, un soft al camerei mai bun, optiuni noi si multe altele.