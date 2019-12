Facebook lucreaza la propriul sistem de operare si doreste sa renunte la Android. Desi compania nu are multe produse hardware, cele existente ruleaza cu Android. Facebook lucreaza la un sistem de operare pentru dispozitivele sale.

Combinatia dintre hardware-ul propriu si software-ul dedicat mi se pare perfecta. Probabil Facebook stie asta si de aceea va renunta la Android pentru produsele sale: displayuri inteligente, Oculus si probabil mai sunt cateva.

Mark Lucovsky este omul care a pus bazele lui Windows NT, sistem pe care este bazat inclusiv Windows 10. El este omul care va dezvolta si sistemul de operare proprietar Facebook despre care nu stim nimic in acest moment.

Facebook doreste sa aiba un sistem propriu de operare pentru a putea dezvolta mult mai bine anumite produse precum castile VR. In plus ei nu au incredere suficienta in Android.

Daca Facebook lanseaza un OS proprietar bun poate vom vedea si un smartphone cu Facebook OS.