Xbox Series X va fi lansat fara exclusivitati

O miscare interesanta care ar putea avea rezultate mai putin predictibile.

Principalul motiv pentru care gamerii achizitioneaza console este faptul ca cel putin 5 ani hardware-ul respectiv va rula orice joc fluid(discutabil) si este mult mai confortabil sa stai linistit pe fotoliu si sa joci pe TV titlul favorit. Faptul ca un titlu precum God of War a fost lansat exclusiv pe PS4 te-a lasat fara optiuni: daca doreai sa-l joci trebuia sa detii un PS4 sau sa ai un prieten binevoitor care sa iti imprumute consola – cum am facut eu.

Oarecum, aceasta miscare a Microsoft nu pare socanta si putea fi anticipata: seria Xbox One a avut putine exclusivitati si eu cel putin nu-mi aduc aminte de nici unul remarcabil. Mai mult, Microsoft a achizitionat anul trecut mai multe studiouri si majoritatea titlurilor lansate pe Xbox One au ajuns si pe PC. Au readus Halo si seria Gears of War pe PC, si-au asigurat exclusivitatea pe PC si pe Xbox pentru Outer Worlds, Xbox Games Pass Ultimate adauga lunar titluri bune in colectie, etc.

[Microsoft] wants to make sure that if someone invests in Xbox between now and [Series X] that they feel that they made a good investment and that we’re committed to them with content.