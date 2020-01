Razer a lansat DeathAdder V2 si Basilisk V2

Razer a lansat zilele trecute noile modele de Deathadder V2 si Basilisk V2. Noua generatie este acum si mai buna si vin cu cele mai noi tehnologii Razer.

DeathAdder s-a vandut in peste 10 milioane de unitati in 2019 si a fost disponibil in peste 30 de variante care au ridicat in mod constant standardul de calitate. Noua varianta aduce acum tehnologii noi precum senzorul optic Razer Focus+, switch-urile optice si cablul Razer Speedflex.

“Razer încearcă să atingă perfecțiunea cu fiecare produs dezvoltat. Astfel, am continuat să îmbunătățim DeathAdder de-a lungul anilor,” a declarat Alvin Cheung, Senior Vice President al diviziei de periferice din cadrul Razer. “Cu DeathAdder V2, am luat cel mai popular mouse de pe piață și l-am îmbunătățit și mai mult, pentru a le oferi jucătorilor arma fundamentală care rămâne fidelă reputației și oferă un avantaj nedrept.”

Pe langa hardware schimbat, DeadthAdder aduce si materiale noi. Invelisul nou rezistent la transpiratie este dintr-un material cauciucat si ofera si o prindere mai buna. Rotita de scroll a fost imbunatatita si ea.

Are 8 butoane programabile, memorie on board cu stocare pana la 5 profiluri, iluminare Chroma. Costa 80 de euro. Basilisk V2 aduce si el imbunatatiri serioase precum fratele DeadhAdder. Aduce 11 butoane programabile, o rotita de scroll cu rezistenta ajustabila, astfel utilizatorii putand stabili gradul tactil preferat, de la rezistenta sporita la scrolling deosebit de lin. Pretul este de 90 euro.