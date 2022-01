CES 2022 – Noutatile Nvidia

Nvidia a participat la CES 2022 si aflam directia companiei pentru urmatorul an, ce produse noi a prezentat si ce servicii ofera in viitor.

Au fost dezvaluite in total 160 de laptop-uri cu placi video Nvidia, atat pentru gaming cat si pentru editare foto si video, dar au fost anuntate si placi video noi pentru desktop-uri.

„GeForce RTX transformă gaming-ul și deschide vaste lumi digitale. Anunțurile de astăzi întăresc și mai mult GeForce ca platformă supremă pentru gameri și creatori de conținut,” a spus Jeff Fisher, senior vice president of consumer products la NVIDIA. „Iar GeForce NOW continuă să crească, platforma ajungând la miliarde de gameri.”

RTX 3080Ti ofera 16GB memorie GDDR6 si este cea mai rapida placa video pusa pe un laptop vreodata. Este mai puternica decat un Titan RTX pentru desktop, iar un pret de pornire pentru laptop-urile ce integreaza aceasta placa este de 2500 de dolari.

Nvidia a prezentat si generatia a 4-a a tehnologiei Max-Q, care a revolutionat performanta laptop-urilor inca de acum 4 ani. Printre functii se numara CPU Optimizer, Rapid Core Scaling si Battery Booster 2.0.

Inclusiv platforma Studio a fost extinsa. Printre noutăți se numără un update pentru NVIDIA Canvas, o aplicație de pictat care foloseste inteligență artificială pentru a genera peisaje din simple linii.

Platforma Studio include și o gamă largă de laptopuri NVIDIA Studio, cu design-uri de la ASUS, MSI și Razer, care au la bază noi plăci video GeForce RTX 3080 Ti și GeForce RTX 3070 Ti pentru laptop. Cu cele mai noi plăci video RTX, aceste laptopuri sunt, în medie, de 7 ori mai rapide pentru randare 3D decât cel mai nou MacBook Pro 16. De asemenea, dispun de suport pentru peste 200 de aplicații creative, precum și de ray tracing accelerat de RTX, AI și procesorul video de înaltă performanță de la NVIDIA, devenind, astfel, uneltele perfecte pentru orice flux de lucru creativ.

RTX 3050 este o placa video nou lansata (sper sa o si gasim pe stoc) care foloseste arhitectura Ampere. Nvidia spune ca este prima placa video din seria 50 care ofera peste 60 de FPS in jocurile cu Ray Tracing. Asta inseamna ca este chiar o placa video puternica, doar ca cel mai probaibl vor rula in Full HD.

Cu 75% dintre gameri care încă folosesc plăci video GTX, 3050, care beneficiază de a doua generație de nuclee RT, precum și a treia generație de nuclee Tensor pentru DLSS și AI, reprezintă o oportunitate de upgrade semnificativă pentru a ajunge la RTX. Noul RTX 3050, care vine cu 8GB de memorie GDDR6, pornește de la 1399 RON și va fi disponibil începând de pe 27 ianuarie, la parteneri NVIDIA din toată lumea.

NVIDIA Omniverse este lansat pentru creatorii de continut, imbogatind ecosistemul Nvidia Studio. Este complet gratuit pentru milioane de creatori de continut care utilizeaza placi video RTX. Ajută artiști, designeri și creatori de conținut să se conecteze și să colaboreze în aplicații de design de top de pe propriile laptopuri sau workstation-uri cu RTX la bază.

O nouă funcție a platformei, Omniverse Nucleus Cloud permite colaborarea printr-un singur click, partajând scene Omniverse 3D foarte mari. Artiștii pot colabora în timp real din aceeași cameră sau din capete diferite ale lumii fără a transfera seturi mari de date. De asemenea, NVIDIA prezintă și noi dezvoltări pentru platforma Omniverse Machinima – aplicația Omniverse care permite o colaborare în timp real pentru a anima și manipula personaje în lumi virtuale – cu noi personaje, jocuri, obiecte și medii înconjurătoare. Omniverse Audio2Face, care generează rapid

și ușor expresii faciale animate doar din surse audio, a primit un update cu suport blendshape și export direct către MetaHuman de la Epic.

Exista acum si o categorie noua de monitoare, 1440p eSports. Nvidia Research a descoperit ca monitoarele 1440p de 27 inch imbunatatesc tintirea in joc cu pana la 3% fata de monitoarele Full HD de 24 inch, cand este vorba de tinte mici. Pentru jocurile competitive, acel 3% conteaza.

Nvidia anunta 4 noi monitoare 1440p din categoria eSports: ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN dispune de o rată de reîmprospătare a ecranului de 360Hz. AOC AG274QGM – AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED, și ViewSonic XG272G-2K Mini LED dispun de mini-LED cu rate de reîmprospătare a ecranului de 300Hz. Toate vin cu NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format și funcții de analiză Reflex.

Ecosistemul Nvidia Reflex se extinde si el cu 6 noi monitoare Reflex si 6 noi mouse-uri. Exista acum peste 50 de mouse-uri si monitoare Reflex de la 16 parteneri, toate folosind Reflex Latency Analyzer, ce permite gamerilor sa masoare cu usurinta latenta sistemului cu un singur click.

Cat despre GeForce NOW, astăzi, NVIDIA anunță extinderea parteneriatului cu Electronic Arts, aducând Battlefield 4 și Battlefield V pe GeForce NOW, disponibile de astăzi.

De asemenea, NVIDIA a anunțat și un parteneriat cu Samsung pentru a integra GeForce NOW pe televizoarele smart, începând cu Q2 în acest an. Luna trecută, GeForce NOW a fost lansat în varianta beta pe televizoarele Smart WebOS de la LG. Făcând echipă cu AT&T, drept partenerul de inovații tehnice 5G, GeForce NOW aduce puterea gaming-ului de PC pe dispozitive mobile. Începând din ianuarie, clienții AT&T care dețin un dispozitiv 5G pe un abonament nelimitat 5G, sau care se califică pentru un abonament nelimitat, primesc 6 luni de abonament GeForce NOW Priority, gratuit.

Personal consider ca Nvidia se extinde frumos si are mare incredere in tehnologiile ei. Simplul fapt ca a atras si alti parteneri in aceasta cursa denota o incredere si mai mare.