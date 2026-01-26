Brucan zicea ca tranziția va dura 20 de ani. Yuval Noah Harari spune ca impactul AI va dura 200 de ani!

La începutul anilor de după revoluție, celebrul (pe atunci) dizident Silviu Brucan lansa o profeție amară, care avea să se adeverească. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Figaro pe 22 ianuarie 1990, acesta a declarat că „pentru a deprinde democrația, românii vor avea nevoie de 20 de ani”.

Revenind în prezent, Yuval Noah Harari, faimosul istoric și autor al bestseller-ului „Sapiens”, a lansat un avertisment dur la Forumul Economic Mondial de la Davos 2026: lumea subestimează grav scara temporală și profunzimea impactului inteligenței artificiale.

În timp ce elitele de la Davos discută despre „termen lung” referindu-se la următorii doi ani sau la următorul raport trimestrial, Harari susține că adevăratul orizont de timp la care ar trebui să ne raportăm este de 200 de ani. El compară momentul actual cu începutul Revoluției Industriale, subliniind că cele mai profunde consecințe sociale și geopolitice ale unei tehnologii transformative nu sunt vizibile imediat, ci se desfășoară pe parcursul mai multor generații, adesea prin convulsii imprevizibile.

Ceea ce îl sperie cel mai tare pe Harari nu este viteza cu care evoluează tehnologia, ci „lipsa de îngrijorare” față de faptul că creăm cea mai puternică unealtă din istoria umanității. El critică liderii tech și investitorii pentru miopia lor, acuzându-i că sunt mai preocupați de profiturile imediate decât de faptul că au aruncat o piatră într-un lac ale cărui valuri încă nu le înțelegem.

Puteți testa pentru accidente, dar nu puteți testa implicațiile geopolitice sau culturale ale motorului cu aburi într-un laborator. Este la fel cu AI, a explicat el plastic.

Harari avertizează că AI nu mai este doar o unealtă pasivă, ci devine un „agent” capabil să ia decizii autonome, să creeze cultură și să manipuleze piețele financiare. Acest lucru va declanșa două crize majore pentru fiecare națiune: o criză de identitate, pe măsură ce oamenii își pierd monopolul asupra inteligenței și creativității, și o criză de control, în care structurile legale și economice ar putea fi dominate de entități non-umane pe care nu le mai putem reglementa eficient. Practic, riscăm să trăim într-o lume modelată de decizii algoritmice pe care nici creatorii lor nu le mai pot anticipa sau opri.

Pentru că sunt fanul profesorului de istorie israelian și i-am citit cărtțile, voi risca să vă ofer și propria mea opinie. Pe scurt, Harari are dreptate să ne scuture din letargie. Suntem ca niște copii care se joacă cu chibriturile într-o bibliotecă plină de benzină, fascinați de flacără, dar ignorând complet riscul incendiului care ar putea mistui totul. Obsesia noastră pentru „cât de repede poate scrie AI un cod” ne orbește în fața întrebării mult mai importante: ce fel de societate construim dacă deciziile cruciale nu mai sunt luate de oameni”. Dacă nu începem să gândim în secole, nu în trimestre fiscale, s-ar putea ca istoria speciei noastre să fie scrisă, la propriu și la figurat, de o inteligență pe care am creat-o, dar pe care nu o mai controlăm.

Nu de alta, dar am putea trăi pe propria piele seria Terminator, cu un Skynet real? 🙁

Pe de altă parte, Harari nu este la prima declarație de genul acesta, pentru că el a fost și printre semnatarii unei scrisori deschise care cerea reglementări mai stricte pentru domeniul AI.