3 lucruri pe care le puteți face cu un laptop vechi

Laptopurile vechi sfârșesc de cele mai multe ori uitate prin sertare. Nu mai fac față aplicațiilor moderne și au o valoare de piață mult prea mică încât să justifice vânzarea, însă le puteți utiliza în alte scopuri:

TV box / media player

Chiar dacă are ecranul spart, taste lipsă sau porturi USB nefuncționale, un laptop vechi poate fi transformat foarte ușor într-un TV box. Dacă e un model din ultimii 10 ani, cel mai probabil suportă și accelerare hardware pentru decodare video și poate reda cu ușurință orice format. Trebuie doar să aibă un port HDMI funcțional și un procesor Intel Core i3 sau echivalent. Îl puteți folosi cu o distribuție de Linux lightweight precum LibreELEC pentru a reda conținut video din rețea sau de pe suport local sau îi puteți pune o aplicație de media center ca PlayOn pentru a urmări conținut de pe Netflix, Prime Video și HBO Go. De asemenea, îi puteți adăuga și o telecomandă cu IR sau Bluetooth cu doar 30 lei. Un laptop vechi e mai potent decât orice smart TV sau media player comercial și nu vă va crea probleme cu formatele sau codecurile mai pretențioase. Singurul inconvenient e că va trebui să-l porniți manual de fiecare dată, însă puteți rezolva foarte ușor acest lucru cu o aplicație pentru wake on LAN sau cu o telecomandă cu wake on USB.

Home server pentru stocare de date, seedbox și Plex Media Server

Deși nu veți avea aceeași siguranță a datelor ca pe un NAS cu RAID, un laptop transformat în server are 2 mari avantaje: investiția inițială mică și consumul redus de energie. Îl puteți folosi pentru stocarea de date neesențiale, ca seedbox sau ca media server Plex. Dacă nu are bay-uri libere pentru HDD-uri îi puteți conecta câteva unități externe, însă neapărat prin USB 3.0. Recomandarea mea ar fi să alegeți Ubuntu Server. Consumă puține resurse, are pachete precompilate pentru mai toate utilitarele populare și e destul de ușor de configurat. În cazul acesta, configurația hardware trebuie adaptată nevoilor voastre. Pentru stocare de date, FTP, SMB și seedbox cu Deluge ar trebui să fie suficient cam orice sistem capabil să ruleze Ubuntu Server (procesor dual core și 2 GB RAM) , însă pentru Plex cu transcoding e bine să aveți măcar un procesor quad core sau o placă video dedicată. Alternativ, dacă doriți o modalitate mai simplă de configurare pentru stocare de date puteți opta pentru TrueNAS. Și acesta din urmă are suport pentru Plex și Deluge, însă vine cu sistemul de fișiere ZFS care nu se împacă prea bine cu HDD-urile externe.

Server de jocuri

Contrar opiniei populare, serverele de jocuri nu necesită configurații potente. Puteți rula servere de Minecraft, CS:GO, Rust și ARK: Survival Evolved pe aproape orice laptop lansat în ultimul deceniu, însă recomandat e să aveți măcar un procesor dual, 8 GB RAM și conectivitate la rețea prin cablu. Majoritatea serverelor de jocuri funcționează pe Windows, dar dacă aveți răbdare și cunoștințe minime de Linux, Ubuntu Server e o opțiune mult mai bună. Astfel, aveți un server numai al vostru pentru sesiunile de joc cu prietenii și nu mai plătiți pentru hosting.

Dacă aveți alte idei și opinii vă aștept în secțiunea de comentarii. Cât de curând ar trebui să primesc un Raspberry Pi 4 și am să vă prezint în detaliu cum vă puteți face un home server cu o investiție minimă.