Top 5 laptopuri bune pentru multimedia

La fel ca în cazul telefoanelor, majoritatea utilizatorilor nu au nevoie de o putere de procesare foarte mare din partea laptopurilor/ sistemelor desktop pe care le folosim dar nici nu vrem să ne lase la greu când ne e lumea mai dragă sau să ne dea bătăi de cap.

Pe acest principiu, ne-am gândit să alcătuim un scurt top cu ce laptopuri am recomandă noi la ora actuală pentru multimedia/multi-tasking, care nu își vor face utilizatorii de râs. Am acoperit mai mulți producători și mai multe diagonale, astfel încât avem o soluție pentru fiecare. Prețul de achiziție știm că este un subiect sensibil așa că am încercat să nu depășim 2500RON.

Primul astfel de laptop este un ultraportabil de la ASUS din gama Vivobook 14, modelul exact K413EA. Acesta are un ecran de 14 inch LCD LED la rezoluția FullHD, cântărește 1.4kg deci este potrivit pentru cineva care dorește un laptop de dimensiuni modeste. Folosește un procesor Intel i3 1115G4 din generația a 11-a și cu o placă video integrată UHD. Cei 8GB RAM de tip DDR4 și SSD-ul de 512GB pe PCIExpress îi vor asigura performanțe bune. Nu are tastatură numerică la aceste dimensiuni, iar sunetul beneficiază de optimizare Harman Kardon. În materie de porturi avem 3xUSB 2.0, un port HDMI, un USB tip C 3.2 generația 1 și un jack de 3.5mm. De menționat că nu are port RJ45 pentru cablu LAN și se poate folosi doar rețeaua wi-fi. Îl găsiți în oferta eMag.

Acer Aspire 5 A515-56 vine cu un ecran de 15.6inch FullHD de tip IPS. Folosește același procesor grafic că modelul ASUS, adică un i3 1115G4 alături de 8GB RAM și un SSD de 256GB pe PCI Express. Placă grafică este un Intel Iris Xe. Prezintă tastatură numerică și fiind mai mare este și mai bogat în porturi: un port UDB 2.0, un port HDMI, două porturi USB 3.2 tip A generația 1 și 1 port USB 3.2 tip C generația 1. Cântărește 1.9kg și are o autonomie specificată de producător de 8 ore, însă eu aș spune că 5-6 ore e mai plauzibil într-o utilizare. Specificațiile complete și preț aici.

Dacă preferați platforma AMD, atunci o alegere bună este Lenovo IdeaPad 3 15ADA05. Acesta folosește un procesor AMD Ryzen 7 3700U alături de o placă grafică Radeon RX Vega 10. Este mai puternic decât primele două prezentate, dar și puțin mai scump. Ecranul este de 15.6inch FullHD IPS, vine echipat cu 8GB RAM și suportă maxim 12GB (are un slot liber pentru extensie memorie) și un SSD de 512GB slot M2. Pentru conectivitate regăsim clasicul USB 2.0, două USB 3.0, HDMI și jack-ul de 3.5mm. Nu are port USB tip C. Pagină produsului aici.

Revenim la un ASUS și anume modelul VivoBook 15 M513IA dotat cu AMD Ryzen 5 4500U, procesor cu 6 nuclee și 6 fire de execuție, cu procesor grafic Radeon integrat. Un SSD M2 de 512GB și 8GB RAM completează configurația laptopului. Sunetul este optimizat Harman Kardon, avem port USB Tip C, HDMI, un USB 3.0 și două USB 2.0 plus jack-ul de căști. Ecranul IPS de 15.6inch rulează la rezoluția FullHD. Îl puteți cumpără de aici.

Pentru cei care doresc un ecran mai mare la purtător, am ales Lenovo IdeaPad 3 17ITL6. Ecranul acestuia are o diagonală de 17.3 inch cu aceiași rezoluție FullHD și este de tip IPS. Procesorul folosit este un Intel i3 1115G4 cu o placă grafică Intel UHD. Este echipat cu 8GB RAM, dar memoria internă a SSD-ului este de 256GB. Pentru a-l păstra la un preț competitiv, s-a montat un SSD mai mic. Porturile populare sunt prezente: un USB tip C, un USB 2.0, un USB 3.0 și un jack de căști. Modelul acesta cu ecran de 17.3 inch îl găsiți aici.

Indiferent care model din cele 5 va face cu ochiul, nu veți da greș. Am ales doar variante echipate cu suficientă memorie RAM și procesoare din generațiile actuale. În plus, am jonglat între producătorii laptopurilor și cei ai componentelor pentru a oferi diversitate.