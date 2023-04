8GB VRAM nu mai sunt suficienti pentru gaming

Cei de la nVidia au fost criticati de mai multe publicatii tech cand au lansat RTX 3070 cu doar 8GB VRAM in timp ce AMD Radeon RX 6800 avea dublu. Daca intentionati sa faceti un upgrade pe partea de GPU, materialul de mai jos s-ar putea sa va fie de folos.

RTX 3070 a fost lansat in urma cu 2 ani de catre nVidia si inca de atunci, au fost ridicate semne de intrebare de ce placa a primit doar 8GB de memorie VRAM, adica aceiasi capacitate de memorie prezenta si pe GTX 1070, lansata in urma cu 7 ani si care facea parte din acelasi segment mid-range. Chiar si RTX 3080 in varianta de baza avea doar 10GB VRAM.

Daca pana in 2023 gamerii nu au simtit nici un impediment in absolut nici un titlu lansat, de acum inainte lucrurile s-ar putea sa arate diferit. Noi titluri lansate precum The Last of Us Part 1, Resident Evil 4 Remake sau A Plague Tale: Requiem sunt foarte flamande dupa memorie, mai ales daca doriti texturi de calitate si rezolutii inalte.

Video-ul celor de la Hardware Unboxed demonstreaza dezavantajul celor 8GB vs 16 GB VRAM si cumva valideaza temerile legate de chiar o posibila strategie de marketing a nVidia. Ce e mai alarmant e ca nici noile modele nu sunt foarte generoase pe partea de memorie – RTX 4070 Ti vine cu 12GB RAM, in timp ce Radeon RX 7900XT vine cu 20GB RAM si acelasi pret. Bineinteles ca memoria nu este totul, dar poate fi o limitare hardware serioasa care poate fi evitata cand calitatea este pusa inaintea profitului cu orice pret.

In cazul in care cineva se mai intreaba care e problema pentru consumator: cei care au cumparat in 2021 un RTX 3070 vor trebui in anumite cazuri sa renunte la anumite detalii in jocuri inaintea celor care au cumparat in 2021 un RX 6800 – ambele avand un pret similar la lansare – cel recomandat de producator, nu cele gasite in razboiul criptomonedelor. Pe termen lung cei care au ales placa de la AMD par mai castigati.

Mai jos aveti si comparatia originala intre cele doua placi de acum 2 ani. Diferentele nu erau asa de notabile.