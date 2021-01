Acer a actualizat gama de laptop-uri Predator Triton si Helios cu placi video noi si procesoare noi

Acer a actualiza gama de laptop-uri Predator Triton si Helios cu placi video RTX 3000 si procesoare AMD si Intel din cele mai noi generatii.

Astfel, Triton 300 SE are o grosime de doar 17.9mm, cantareste 1.7kg si vine cu procesor i7 H35 din seria 11 care ajunge pana la 5GHz. De asemenea, placile video disponibile sunt din seria RTX 3000. Are un sistem de racire performant cu tehnologiile Acer AeroBlade Fan generatia 5 si Acer Vortex Flow pentru a mentine temperaturile sub control.

Dispune de un ecran Full HD de 14 inch de 144Hz, rame subtiri, tastatura RGB in 3 zone, sunet DTS:X Ultra, placa de retea Killer Wi-Fi 6 AC1650, porturi Thunderbolt, HDMI, USB etc.

Predator Helios 300, noul model, vine tot cu placi RTX din seria 3000 dar de data aceasta cu modele foarte puternice precum 3080. Regasim 32GB RAM, SSD-uri M.2 PCIe sau SATA, NitroSense, ecran de 240Hz cu o luminozitate generoasa dar si procesoare Intel de top.

Predator Triton 300 SE (PT314-51s) va fi disponibil in EMEA din luna februarie, la preturi incepand de la 1.499 euro.

Predator Helios 300 (PH315-53) va fi disponibil in EMEA din luna februarie, la preturi incepand de la 1.499 euro.