AOC este lider pe piata de monitoare de gaming din Romania

AOC este lider de piata in Romania pe piata monitoarelor de gaming. In trimestrul 3 din 2020, piata monitoarelor de gaming a crescut cu 101% fata de T3 2019, in timp ce AOC a depasit aceasta tendinta prin cresterea volumului de vanzari local cu 117%.

„2020 a fost un an dificil pentru mulți dintre noi, dar am continuat să creștem pe piața de gaming și acest lucru ne-a permis sa devenim lideri de piață.Oferta solidă AOC și valoarea mare în ceea ce privește monitoarele de gaming au fost apreciate de clienții români. De asemenea, le mulțumim și apreciem încrederea lor în produsele noastre”, spune Cristian Bucur, director de vânzări AOC & MMD South East Europe.

Conform ultimelor studii de piata ale Context, in al treilea trimestru al anului 2020, compania ocupa din nou primul loc pe piata a monitoarelor de gaming din intreaga Europa, avand o cota de piata de 27%, consolidandu-si pozitia de lider pe care o ocupa din T3-2019.

Conform IDC Quarterly Gaming Tracker Q2 2020, AOC are cea mai mare cota de piata (20%) in categoria monitoarelor de gaming din intreaga lume.