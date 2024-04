Acer Aspire A514-56M – laptopul pentru popor

Laptopul pentru popor este acel model accesibil cu functii de baza, hardware suficient de potent si un pret atragator. Acer Aspire 14 este un astfel de laptop oferit in diagonala de 14 inch, compact si ofera strictul necesar.

Un astfel de laptop nu o sa iasa niciodata in evidenta. Nici nu vrea si nici nu are cu ce. Este acel laptop simplu pe care il cumperi pentru ca ai nevoie de un calculator in casa pentru diverse lucruri. Nu te joci, nu esti om de afaceri ci doar vrei un laptop nou pentru filme, pentru browsing si ocazional mai deschizi un fisier text.

El vine echipat cu componente moderne insa dintr-o gama accesibila. Nu are cel mai puternic procesor dar nici cel mai slab, are o memorie rapida dar nu foarte mare, are un ecran bun dar nu cel mai lat si bateria este o unitate de 50Wh care o sa ofere o autonomie excelenta.

Procesor Intel Core i5-1335U

Ecran de 14 inch WUXGA IPS

512GB SSD NVMe

16GB RAM LPDDR5

Baterie de 50Wh

Placa video integrata Intel Iris

Designul acestui laptop este unul cat se poate de simplu. Plasticul folosit este unul lucios, placut la atingere, iar nuanta de gri folosita mie imi place foarte mult. Dupa cum se poate observa lipseste NumPad-ul de pe tastatura, dar asta este pretul pe care il platesti daca vrei un laptop compact. Totusi, remarc trackpad-ul generos si sa stiti ca este foarte bun.

Pe laterala dreapta o sa gasiti un USB si un jack pentru casti, iar pe stanga un port USB C cu Thunderbolt, HDMI si USB 3.0. Daca ne uitam cu atentie pe spate observam si grila pentru ventilatie, destul de mica deoarece laptop-ul nu are un sistem de racire mare pentru ca nu are nevoie. Este suficient atat, nu se incinge si este si silentios. Are doar un ventilator la interior.

Este un laptop bine realizat, destul de solid si cu balamele rezistente. Are o conexiune la internet prin Wi-Fi foarte buna cu doua antene integrate, Bluetooth daca vreti sa conectati diferite periferice, iar difuzoarele sunt unele modeste care isi fac treaba.

Capacul din spate este foarte usor de dat jos. Are suruburi pe margine si dureaza 2 minunte sa-l demontati. Asta va ajuta in timp sa curatati laptopul de praf sau sa ii faceti upgrade daca considerati ca este nevoie.

Ecranul este unul bun, panoul IPS ofera culori naturale si o imagine clara. Are margini subtiri si include si o camera web. Mi-a placut tastatura, compacta si bine spatiata. Nu este nimic special la ea dar o sa vedeti ca butoanele au o textura interesanta.

La un astfel de laptop nici nu conteaza testele de performanta. Nu a fost gandit sa ofere o performanta deosebita ci doar strictul necesar. Totusi, uite un test pe CPU si pe SSD.

Temperaturile ridicate au fost obtinute dupa un test intens de 30 de minute in full load, lucru care nu se va intampla in viata reala. Temperatura in idle a fost de 35 de grade si poate ajunge pana la 50 de grade in utilizare in scenarii reale.

SSD-ul are viteze foarte bune, iar procesorul este mai potent decat credeam eu si o sa se descurce de minune in task-uri simple si chiar usor complicate.

Acest laptop costa la eMAG 1899 lei.