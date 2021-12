Acer Aspire Vero – laptop fabricat din plastic reciclat

Intr-o piata in care toate laptop-urile sunt o apa si-un pamant, cu diferente notabile doar pe partea hardware, Acer a decis sa vina cu ceva cu adevarat interesant. Aspire Vero este primul laptop (pe care eu il cunosc) fabricat din plastic reciclat. Iar asta merita atentia noastra.

Aspire Vero nu ne surprinde prin specificatiile de top, desi nu sta rau nici la acest capitol. Vero vine ambalat intr-o cutie de carton 100% reciclabil si cerneala de soia. Deci inclusiv partea de ambalaj a fost gandita ca totul sa fie cat mai eco.

Despre design-ul laptopului as putea sa vorbim ore in sir. Mi se pare incredibil cat de bine au reusit cei de la Acer sa modeleze acel plastic. Initial nu ai zice ca este plastic reciclat ci doar un plastic normal cu un anumit model. Este un plastic dur, nu se simte deloc premium la atingere, dar nu asta este scopul.

Acer a incercat sa-i ofere o forma draguta prin acei faguri, iar bucatelele colorate pe care le vedeti pe laptop sunt bucati de plastic. Daca deranjeaza? Deloc. Am intalnit plastic mai slab calitativ pe produse similare si ala nu era reciclat.

Pe langa faptul ca vine intr-un ambalaj reciclabil si el in sine este un laptop produs din plastic reciclat, Vero este si usor de intretinut. Capacul spate se poate scoate foarte usor pentru un viitor upgrade. Sunt 11 suruburi in stea care se pot scoate imediat, tragi de capac si gata, ai acces la toata placa de baza.

Iar sistemul de racire are o fanta generoasa sub ecran pe unde este eliminat aerul cald. Doar plusuri pana acum la acest capitol. De asemenea, plusuri avem si pe partea de conectica unde regasim clasicele USB-uri 3.0, USB Type C, LAN, jack audio si un port de alimentare proprietar. Are si senzor de amprenta integrat in trackpad, unul bun si foarte precis.

Este un laptop patratos care s-a inspirat din alte laptop-uri mai populare la acest aspect (stiti la cine ma refer) dar asta nu este un lucru rau. Nici nu mai conteaza. Conteaza doar ca avem un laptop prietenos cu mediul si mi-ar placea sa mai vad astfel de modele. As folosi oricand un laptop fabricat din plastic reciclat, chiar daca la atingere nu este la fel de premium precum unul fabricat din cele mai fine materiale, atata timp cat stiu ca impactul asupra mediului este mic sau chiar deloc.

Despre datele tehnice nu sunt multe de spus. Foloseste un procesor Intel Core i7-1195G7, 16GB memorie RAM, SSD de 1TB NVMe, are un ecran IPS Full HD de 15.6 inch si o baterie de 48Wh. Iar placa video este o integrata Iris Xe. O bestie nu este, dar este suficient de puternic pentru task-uri uzuale mai intense. Este ideal pentru munca de birou intensa, dar nu poate rula Adobe Photoshop, Premiere sau DaVinci precum un laptop cu placa video dedicata.

Ecranul se vede foarte bine. Nu este cel mai luminos, dar are culori bune. Este un IPS de buna calitate. Iar difuzoarele nu sunt nici ele rele, sunt decente pentru un astfel de laptop.

Bateria te tine mult si bine daca il folosesti corect. Am prins si 6 ore autonomie, deci sta bine si la capitolul asta. Tastatura este una simpla, nimic fancy. Este bine spatiata, usor zgomotoasa dar foarte ok in rest. Trackpad-ul nu prea mi-a placut, puteau lucra mai bine la el.

Teste nu am putut realiza din cauza sistemului de operare. Fiind un sample a rulat o versiune beta de Windows 11 si nu am putut face upgrade, iar testele ar fi iesit foarte prost.

Totusi, trebuie sa ma credeti pe cuvant ca este un laptop performant. Iar daca te gandesti sa-l cumperi chiar iti recomand sa faci asta. Este mai scump decat un laptop „poluant”, dar hei, daca iubesti natura faci un sacrificiu financiar.

Conform Acer, sasiul lui Vero este compus din 30% plastic reciclat (PCR), motiv pentru care emisiile de CO2 pentru producția acestei piese au fost reduse cu 21%. Tastatura conține 50% plastic PCR, iar ambalajul 100% reciclabil al Aspire Vero, recunoscut prin numeroase premii internaționale, poate fi re-utilizat ca suport pentru laptop. De asemenea, ecranul este reciclabil in proportie de 99%.

Costa in jur de 900 de euro si a fost si la Altex disponibil. Nu stiu cand o sa mai apara pe stoc.