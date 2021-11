Acer Swift X – laptop de business dar cu RTX 3050

Swift X este unul dintre cele mai interesante laptop-uri testate de mine in ultima perioada. Mi-a placut mult chiar daca este un laptop de business. Mi se pare ca este un pachet complet pentru o persoana care lucreaza tot timpul.

Swift X este probabil cel mai bun laptop din seria Swift. Cel ajuns la mine a venit inclusiv cu Windows 11. A venit bine echipat cu procesor de ultima generatie si o placa video dedicata RTX 3050Ti.

Pentru cine este Swift X? Pentru persoanele care fac munca de birou. Aici putem include atat lucrul cu suita Office dar si programare, putin Photoshop, prezentari, web browsing. Este un laptop nu doar pentru munca intensa la birou ci si un laptop pentru naveta.

Seria Swift a fost tot timpul usoara si subtire. Acest laptop este ideal pentru acei oameni care trebuie sa plece cu laptop-ul dupa ei tot timpul. Nu pentru asta era laptop-ul conceput? Pai cam da.

Doar ca laptop-urile din ultima perioada au inceput sa se transforme fie in modele de gaming fie in desktop replacement. Ideea de laptop ultra portabil, adica usor, subtire si cu baterie buna a cam disparut.

Swift X este fix acel laptop de care ai nevoie dar habar nu aveai ca ai nevoie. Pentru ca probabil nu stiai de el. O sa va explic imediat de ce Switf X merita atentia ta daca esti in cautarea unui laptop nou.

Design

Este probabil una dintre cele mai mari bile albe pentru Swift X. A fost conceput sa fie usor si subtire si de aceea cantareste putin peste 1kg. Are in jur de 1.3-1.5kg in functie de configuratie ceea ce este wow. Iar alimentatorul este si el usor incat sa nu te incurce la transport.

Este placut la atingere nu pare deloc firav in ciuda greutatii reduse. Este bine fabricat si capacul se ridica aproape cu o singura mana. Aproape.

Pe partea de conectica ofera strictul necesar: USB 3.0 si jack audi pe partea dreapta si USB 3.0, HDMI si USB Type C pe partea stanga. Type C-ul permite si incarcarea laptop-ului de la un monitor de exemplu.

Grila de aerisire este pe spate, difuzoarele sunt amplasate sub laptop iar tastatura este foarte comoda la scris. Ce nu mi-a placut a fost trackpad-ul. Pare cam fragil si trebuie sa apesi mai tare pe el. Macar are o dimensiune generoasa.

Tastatura este iluminata (alba) si tastele sunt silentioase. Ofera un feedback minim si seamana cu tastatura de MacBook.

Ecran

Surprinzator, un ecran foarte luminos care s-a descurcat excelent intr-o camera cu lumina puternica. Practic am stat cu spatele la geam si totusi aveam o imagine foarte clara dat fiind faptul ca batea si soarele.Are margini inguste, culori foarte bune si o rezolutie potrivita.

Difuzoare

Excelente! Se aud tare, clar. Sunt pozitionate sub laptop ca sa ofere un efect aparte. Sunt doar doua, nimic deosebit, dar foarte calitative.

Suficient de performant?

Destul. In Cinebench R20 a scos 2345 de puncte, un scor acceptabil. Este suficient pentru marea majoritate a task-urilor. In schimb SSD-ul este foarte rapid conform CrystalDisk Mark. Vedeti poza atasata.

Cu toate astea temperaturile sunt la limita. In idle procesorul are 30-33 de grade, iar in sarcina maxima pret de doar cateva minute sare direct la 89-92 de grade.

In sarcini moderate sta undeva la 50-60 de grade in functie de activitate. Asta va fi si temperatura medie pe care procesorul o va avea pentru ca sunt foarte rare datile cand procesul va sta in 100% mult timp.

Cat costa, merita?

Swift X este ideal pentru oamenii care trebuie sa aiba laptop-ul cu ei tot timpul. Chiar daca este pandemie si multi oameni lucreaza de acasa, anumite firme inca vin la birou, iar oamenii au nevoie de un laptop atat la birou cat si acasa. De aceea multi vor alege sa plece cu laptop-ul de acasa spre birou si invers. Swift X este pentru acesti oameni fiind un laptop usor si subtire dar si cu o autonomie ridicata.

Performantele sunt foarte bune, Swift X va face fata fara probleme oricarui task intalnit in mediul office. Poti lucra orice pe el, iar placa video te ajuta si daca lucrezi ocazional cu aplicatii gen Photoshop sau Adobe.

Costa aproximativ 1000 de euro dar nu l-am gasit inca in Romania. Este doar pe Amazon.