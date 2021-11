Black Friday la Digi: 12-14 noiembrie

Am intrat pe linie dreaptă în ceea ce privește evenimentul Black Friday 2021, așa că astăzi am aflat și când are loc campania la cei de la Digi: 12-14 noiembrie!

Momentan nu au fost publicate detalii despre promoțiile care vor fi active, dar bănuim că vor fi similare cu cele de anul trecut: reduceri de 50% la serviciile oferite sau prețuri reduse la achizițiile de pe site.

Până una-alta, vă sfătuim să verificați dacă este activ contul vostru de Digi, dacă v-ați abonat la newsletterul companiei și să vă descărcați aplicația mobilă.