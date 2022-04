Acer TravelMate P6 – excelent pentru calatorii

Seria TravelMate de la Acer mi se pare una extrem de reusita. Am mai testat pana acum cateva modele, dar P6 este unul dintre cele mai bune. Daca sunteti in cautarea unui laptop usor, subtire, rezistent, atunci merita sa aruncati o privire la aceasta prezentare.

Cum va spuneam, TravelMate P6 este un laptop pentru calatorii, dar si unul care se preteaza bine intr-un mediu office. Este acel tip de laptop echipat cu hardware puternic, dar oferit intr-o carcasa prietenoasa, subtire si usoara.

In cazul de fata avem un laptop de 14 inch cu ecran WUXGA IPS cu margini Slim Bezel si Privacy Panel, adica nu se va vedea nimic nici din stanga si nici din dreapta atunci cand vrei intimitate. Doar nu vrei sa se uite la tine in ecran colegul din autobuz sau din cafenea, depinde de unde lucrezi.

Ecranul este unul reusit si la 14 inch este foarte compact. Mi se pare si acum un laptop mai mic de 14 inch date fiind marginile foarte inguste. Si cutia este una mica, foarte mica.

Laptop-ul are o tastatura mica, compacta si iluminata in alb, dar un trackpad urias ca sa-ti faci treaba foarte bine. Se presupune ca o sa folosesti mai mult trackpad-ul si s-au concentrat mai mult asupra lui incat sa iasa bine de tot. Se simte excelent, este precis si rapid, are butoanele integrate si sunt usor de apasat si accepta si gesturi.

Poate ati remarcat si sigla Intel Evo, o caracteristica speciala de la Intel pentru ultrabook-uri in general, care semnifica o performanta aparte. Si anume, un laptop cu certificare Intel Evo trebuie sa se incadreze in niste standarde impuse de Intel, precum o pornire ultra rapida, un consum mic de energie, o autonomie mare si un design subtire. Poate mai sunt cateva criterii dar imi scapa acum.

Ideea este ca TravelMate le respecta, altfel nu ar fi avut aceasta certificare, iar asta nu poate decat sa ne bucure.

Vine si cu o camera web ce poate fi dezactivata manual, deci nu trebuie sa-ti faci griji ca cineva te-ar putea spiona. O inchizi manual si gata.

TravelMate se alimenteaza printr-un USB Type C, iar incarcatorul este unul foarte mic si compact incat poate incapea in buzunarul de la blugi. Foarte bine gandit.

Dispune pe laterala stanga de doua USB C, un HDMI si un USB 3.0. Ambele porturi USB C permit incarcarea laptop-ului deci sunt Thunderbolt.

Pe latura dreapta avem un slot de SIM si un slot de microSD. Cat de misto este asta? Spuneti voi in comentarii. De cate ori n-ati patit in calatoriile voastre sa nu aveti Wi-Fi? Este super simplu sa folosesti un SIM de date ca sa ai internet in permanenta pe acest laptop. Iti cumperi o cartela cu net nelimitat si o sa ai 4G oriunde vrei tu.

In plus, pe cardul microSD pe care il poti introduce poti sa-ti extinzi memoria sau poti pur si simplu sa il folosesti pentru transfera fisiere intre laptop si telefon. Dar eu l-as folosi pentru extra stocare, sa fie acolo.

Laptop-ul se simte ca fiind unul de calitate, robust. Este realizat din materiale rezistente dar usoare precum magneziu si aluminiu. Nu te doare sufletul daca il scapi de la o inaltime considerabila.

Pe partea hardware sta foarte bine si am facut un test pentru SSD, un Cinebench si i-am luat si temperatura. Nimic special, stiti ca nu ne complicam cu teste inutile.

Avem un procesor Intel i5-1135G7, 8GB memorie RAM si 512GB de stocare pe SSD PCIe NVMe. Mai are Wi-Fi AX, BT 5.0 si o baterie de 56kW.

Procesorul nu este o bestie ci este gandit pentru eficienta, dar face fata la orice task zilnic, iar SSD-ul este super rapid, nu ai stres cu el. Cat despre baterie, te tine la o utilizare moderana o zi intreaga, excelent as putea spune.

Luati in calcul acest laptop atunci cand vreti sa va achizitonati unul nou. Poate va ajuta daca sunteti genul de persoana activa care are nevoie de laptop in permanenta.