Tenda TEG5312F: un switch cu management la pret decent

La casa omului, ai nevoie si de minim un switch. Daca la apartament aveam doua switch-uri micute (dat Gigabit) de cate 8 porturi, de cand ne-am mutat la casa nevoile au crescut. Asa ca am inceput sa caut variante.

Tenda TEG5312F este una dintre ele. Acesta este un switch cu management cu 12 porturi care poate fi utilizat atat in de sine statator dar poate fi montat si in rack. Cum l-as utiliza eu probabil.

Avand in vedere ca voi avea cel putin 4 access point-uri, vreo 10 camere video si mai multe prize de retea, probabil ca nu va fi singurul switch din casa, dar e bine ca se pot inlantui.

Switch-ul are, mai precis, 10 porturi Gigabit Ethernet si inca 2 porturi Gigabit SFP. Asadar, poate fi folosit si in combinatie cu o retea pe fibra optica. Capacitatea totala a acestuia e de 24 Gbps, ceea ce nu e rau deloc.

Cum va spuneam, are management, deci poate fi configurat la nivel de port, are DHCP, are firewall si stie sa-ti protejeze reteaua impotriva atacurilor DDoS. Poti monitoriza toti parametrii switch-ului (memorie, procesor, etc) si poti vizualia intr-o harta toti clientii acestuia. Tot managementul se poate face fie printr-o interfata web, fie chiar prin Telnet. Plus multe alte facilitati despre care va las sa cititi pe pagina producatorului.

Ceea ce e foarte util e si faptul ca stie QoS si poti controla in mod precis cum se imparte traficul pe device-uri. Astfel poti prioritiza anumite device-uri mai importante si poti sa le oferi altora o prioritate mai mica.

Si pentru ca e un dispozitiv care functioneaza non-stop, ne ajuta sa stim si cat consuma. Doar 19 W in full load si 9 W in repaus.

Foarte posibil acesta sa fie switch-ul castigator, pe care il voi folosi in combinatie cu aceste AP-uri pe care le am deja. Insa il voi testa si poate voi reveni cu detalii, pentru ca s-ar putea sa caut o varianta cu PoE direct pe porturi.

Si pentru ca v-am spus ca are un pret decent, va las si cateva magazine. Pretul incepe de pe la 440 lei: evoMag, eMAG.

Voi ce switch-uri folositi?