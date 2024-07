Veste buna pentru utilizatorii de Apple CarPlay – Google Maps va afisa radare si accidentele rutiere

Utilizatorii de CarPlay sunt din nou in avantaj. Google a anuntat ca va oferi un update major pentru Google Maps doar pentru utilizatorii de CarPlay in prima faza. Acest update va afisa politia pe harta, accidentele dar si diferite conditii de trafic.

Desi aplicatia Google Maps permite asta inca din 2019 pe telefoane, pentru masini acest lucru nu era posibil. Maps a preluat multe functii din Waze (apropo, Waze este tot de la Google) insa am observat ca nu in toate tarile functioneaza. Poti vedea politia, accidentele, diferite conditii de drum, viteza de deplasare si multe altele.

Acum poti vedea aceste detalii pe CarPlay dupa ce Google a lansat un update in liniste totala. O sa verific si eu pe masina mea sa vad daca este implementat. Teoretic trebuie sa apara un triunghi cu un semn + in interiorul lui. Acolo poti raporta un accident, un drum in constructie, o masina oprita, un obiect pe sosea, un drum inchis si multe altele.

Din nou, CarPlay are avantaj in fata Android Auto, desi pare hilar daca ne gandim ca Google Maps si Android Auto sunt in aceeasi casa.

