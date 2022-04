ADATA a castigat 6 premii Red Dot Design 2022 pentru excelenta in proiectarea produselor. Produsele castigatoare includ memoriile DDR5 XPG Caster si Slayer, mousii XPG Alpha si Primer, precum si unitatile externe SSD ADATA Elite SE920 si SE880.

Red Dot Design Award este un premiu recunoscut la nivel international pentru companiile care inoveaza in design si vin cu solutii inovatoare. Un juriu international din experti in design voteaza si evalueaza fiecare produs.

„De la trei premii Red Dot primite anul trecut până la șase anul acesta, ADATA a arătat încă o dată accentul pus pe designul de produs ca aspect cheie al experienței de utilizare”, a declarat Ibsen Chen, Senior Product Marketing Director la ADATA. „Fie că vorbim de memorii DRAM, mouși de gaming sau SSD-uri externe, noi nu oferim utilizatorilor doar performanța și funcționalitatea de care au nevoie, ci și un design potrivit, modern și elegant.”

Memoriile XPG Caster DDR5 mi se par mie cele mai interesante. Au rate de transfer pana la 7000MT/s si sunt potrivite pentru randare 3D sau editare foto-video intensiva. Am si eu la mine in PC niste memorii DDR5 despre care o sa va vorbesc in data.