AGON by AOC AMM700 – un mousepad cu RGB bun si accesibil

Mousepad-urile nu primesc destul merit. Exista o gama foarte mare disponibila pe piata, de la foarte ieftine la scumpe. Sa ai doar un mouse bun fara un mousepad macar de o calitate medie e ca si cand ti-ai lua un Porsche dar cu anvelope resapate: nu te vei putea bucura de performanta oferita.

AOC AMM700 pe care l-am folosit alaturi de Alan Wake 2 si cateva ore de Diablo IV face parte din categoria de mijloc si este destinat celor incantati de lumini RGB. Are o suprafata de dimensiuni medii: 357 x 256 mm, cu baza cauciucata si panza micro-texturata deasupra. O banda LED RGB inconjoara mouse-pad-ul. Eu l-am folosit cu mouse-ul Logitech MX518 si cu un Redragon Gerberus M703 si s-a comportat impecabil cu ambele modele. Alunecarea este naturala iar mouse-urile isi pastreaza din precizie. La mine a fost surprins in timpul curateniei de Craciun si in poze veti putea observa ca particulele de praf au tras la el. Ar fi recomandat sa-l ascundeti daca aveti de gand sa faceti curatenie generala.

Modurile de iluminare se pot configura cu ajutorul aplicatiei G-Menu. Permite selectarea a patru tipuri de iluminare: static, val, respirat si clipit, alaturi de trei viteze de pulsare si trei nivele de putere a luminii. Ofera de asemenea si sincronizare cu alte periferice de la AOC.

Il gasiti la un pret sub 100RON si daca iluminatul face parte din setup-ul vostru si cautati un mousepad bun care sa nu dea gaura la buget nu veti fi dezamagiti.