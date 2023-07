AGON by AOC PD27s Review: un monitor sexy si dorit

Compania AOC a fost fondata in 1934 si este una dintre primele care a produs televizoare color in anul 1947. Aproximativ 70 de ani mai tarziu, televizoarele au ramas de domeniul trecutului pentru AOC, iar  brandul a fost numarul 1 in materie de monitoare de gaming in 2020, 2021 si in 2022.

Monitorul pe care l-am testat eu face parte din gama AGON – divizia de gaming premium a companiei – pe care au introdus-o in 2016 si este un model cu totul deosebit, mai ales daca sunteti pasionati de automobile cu personalitate. PD27s este un monitor construit in colaborare cu Porsche, dorind sa imprumute atat performantele cat si linia designului specifice marcii.

Pentru cei care apreciaza experienta unboxing, cea oferita de acest model este una satisfacatoare: pachetul contine toate cablurile aferente si un stick USB intr-o cutie separata. Spre deosebire de marea majoritate a monitoarelor, modelul PD27s este alcatuit din doua piese si nu din trei: monitor plus stalpul de sustinere.

Stalpul de sustinere este inconfundabil – amprenta Porsche isi face aparitia: construit din metal si imbracat intr-un gri elegant specific modelului Carrera S 2020. Designul acestuia a fost inspirat dupa jantele aceluiasi model, „imprumutand” una din spitele simbolice ale respectivului.

Rama ecranului este de dimensiuni reduse conforme unui monitor de gaming pentru anul 2023 si buza de jos este o idee mai pronuntata si cu textul Porsche Design vizibil. Pe partea din spate a acestuia continua linia sportiva, cu o grila de aerisire in partea de sus si difuzoare pe partile laterale, alaturi de suporti retractabili pentru casti. Fetele difuzoarelor sunt echipate cu iluminare ambientala RGB pe care cei de la AOC o numesc Light FX. „Gurile de aerisie” din partea de jos sunt destinate porturilor: 2 porturi HDMI 2.0, 2 porturi DisplayPort 1.4 si 4 porturi USB 3.2. Suporta reglaj pe inaltime, inclinatie si rotire.

Monitorul imbina armonios elemente auto cu cele de entertainment si reprezinta un punct de intersectie intre un design minimalist si unul sportiv. Cei care cauta un monitor sofisticat dar nu incarcat inutil cu forme geometrice in toate directiile vor fi cu siguranta atrasi de designul acestuia. Spiritul critic din mine insa considera ca puteau merge un pas extra si sa adauge mai multe elemente specifice Porsche pe partea din spate a monitorului chiar si cu riscul de a creste putin in dimensiuni.

Dar acesta nu-i doar stil si fara substanta. Specificatiile acestuia sunt la randul lor – as indrazni sa spun – mediana pentru un gamer al anului 2023. Panoul este de tip IPS, cu o diagonala de 27inch si rezolutia recomandata 2560×1440. Rata de reimprospatare maxima este de 170Hz, are un timp de raspuns GTG de 1ms si MPRT tot de 1ms. Este compatibil cu tehnologia adaptive sync, low blue light sau flicker free. Acopera 97% din spectrul de culori DCI-P3 si 99% din sRGB. Este certificat VESA Display HDR 400.

Unul din monitoarele pe care eu il folosesc zilnic si cu specificatii apropiate acestui model de la AOC este LG P27B850-B. Trecerea la PD27S a fost foarte vizibila la nivelul calitatii imaginii. Desi modelul de la LG nu este deloc unul slab, ecranul si constructia lui PD27S l-au facut automat sa intre in top 5 monitoare preferate de mine.

Calitatea imaginii este foarte buna – termenul generic care imi vine in minte pentru imagine este crisp – culorile emana energie pozitiva, albul este foarte pur si un lucru pe care nu l-am mai observat demult lucrand cu Word, Excel si PowerPoint: nuantele sunt foarte usor de diferentiat unele de celelalte. Imaginea este de o armonie extraordinara si indiferent ca il folosesti pentru gaming sau pentru productivitate, acesta nu va dezamagi. Unghiurile de vizibilitate sunt excelente si indiferent de pozitia din care e privit imaginea nu are de suferit.┬áProbleme precum ghosting sau screen-tearing nu am intalnit de-a lungul experientei mele cu el.

Diablo IV, SnowRunner, Ghostwire Tokyo si Need For Speed Most Wanted au fost titlurile pe care le-am jucat alaturi de acesta si din perspectiva unei experiente single-player rezultatele sunt de categoria premium. Rata de reimprospatare de 170Hz, alaturi de timpul de raspuns foarte mic ofera un pachet suficient de performant si pentru fanii eSports, unde viteza este totul, insa nu e la nivel de concurs.

Sistemul audio incorporat face parte din gama semi-reusita de implementari: e utilizabil in gaming, podcasturi, muzica, dar pentru imersiune va fi necesar un sistem dedicat. Sistemul de iluminare Light FX arata foarte cool pe monitor, dar nu este suficient de puternic cat sa ajunga pe peretele din spatele monitorului si are o putere foarte modesta. E mai mult pentru look decat pentru iluminare ambientala.

Meniul OSD este usor de utilizat si acopera o varietate de setari pentru imagine, sunet si iluminare. Pentru gaming are diverse moduri prestabilite in functie de tipul jocului si pot fi adaugate moduri personalizate. Iluminatul poate fi oprit sau ales un mod specific de functionare.

PD27s e usor de remarcat in primul rand datorita designului frumos care ii da un strop de personalitate si il face diferit. Ecranul si rezolutia acestuia il fac un aliat pentru gamerul neobosit de serviciu: ofera o diagonala optima, alaturi de o rezolutie clara si culori de o calitate foarte buna. Panoul IPS utilizat este de cea mai buna calitate si rata de reimprospatare de 170Hz asigura viteza, fluiditate si o imagine continua fara artefacte. Ce nu mi-a placut – calitatea difuzoarelor lasa loc de mai bine, iar iluminarea Light FX este surprinzator de slaba. Ambele aspecte sunt eclipsate – cel putin din perspectiva mea – de design si performante.

Din pacate e un monitor destul de greu de gasit pe piata din Romania la ora actuala. L-am vazut la 2800RON cu stoc 0. As spune ca pretul real, in stoc este undeva intre 2000 si 2500RON.