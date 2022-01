HDMI 2.1a va fi folosit pe televizoare

HDMI 2.1a este un nou standard pentru interfata HDMI. Mai bine spus este o imbunatatire si permite utilizarea mai multor functii de afisare.

HDMI 2.1a este un update al versiunii HDMI 2.1, oferind un plus Source Based Tone Mapping (SBTM). Cei care folosesc deja dispozitive compatibile cu HDMI 2.1, printr-un update de firmware vor trece la HDMI 2.1a, deci nu este o mufa noua fizic ci doar o imbunatatire software ce poate fi aplicata oricarui dispozitiv compatibil.

SBTM are rolul de a mapa tonurile in functie de sursa si de caracteristicile ecranului, rezultand o imagine de cea mai buna calitate. Dolby Vision face un lucru similar, ceea ce inseamna ca televizoarele sau alte dispozitive care nu suporta Dolby Vision, vor avea o functie similara in mod natural prin intermediul HDMI 2.1a.

Continutul trebuie sa fie HDR pentru a putea fi mapat astfel, dar si televizorul trebuie sa stie sa redea continut HDR. Puteti afla mai multe din clipul de mai jos: