Alan Wake Remastered confirmat oficial

Lansat pentru Xbox 360 in 2010 si portat pe PC in 2012, Alan Wake este readus la viata in toata splendoarea 4K.

Dezvoltat de Remedy Entertainment, parintii seriei Max Payne si ai mai recentului Control, Alan Wake a devenit un cult-clasic, iar fanii jocului au cerut o continuare. Aceasta ar putea deveni realitate, daca vanzarile lui Alan Wake Remastered vor arata ca inca exista interes pentru serie. Totusi, Remedy Entertainment s-a jucat putin cu fanii si au lansat pentru Control un DLC numit AWE, unde aparea si Alan Wake. Astfel, actiunea din Control si cea din Alan Wake are loc in acelasi univers.

Alan Wake Remastered va contine jocul original si cele doua DLC-uri The Signal si The Writer. American Nightmare aparent nu va face parte din aceasta colectie.

Va fi disponibil pentru Xbox One, Xbox Series S|X, Playstation 4, Playstation 5 si PC. Este pentru prima oara cand Alan Wake va ajunge si pe consola celor de la Sony.

Nu avem nici o data de lansare, desi Epic Games – unde titlul va fi disponibil pentru PC probabil in exclusivitate primele 12 luni – au spus ca il vom vedea pana la finalul anului.

Nu avem nici screenshots si nici vreun trailer. Va trebui sa mai asteptam sa vedem ce schimbari aduce.

Eu unul m-am saturat de jocuri remastered si remake-uri. Alan Wake inca se tine bine in varianta originala si as fi fost mai bucuros daca o continuare directa ar fi fost anuntata. Avem o criza de IP-uri noi si de calitate in industria gaming-ului, una similara cu ce se intampla la Holllywood, unde multe studiouri insista sa produca variante americane ale unor firme daneze/franceze/etc foarte bune. Iar daca nu e remake sau remastered, e battle-royale. Chiar nu mai are nimeni idei? Va las ca abia am ajuns la Ending C la Nier Automata!, un joc pe care regret ca nu l-am descoperit mai repede.