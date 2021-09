Record mondial stabilit de un camion electric

Producatorul de camioane electrice Futuricum, in parteneriat cu Continental si firma de livrari DPD au reusit sa parcurga distanta de 1099km cu un singur ciclu de incarcare complet al bateriei.

Recordul insa nu a fost atins in conditii normale de trafic: camionul electric cu origini in Volvo FH a fost condus timp de 23 de ore pe circuitul oval Contidrom in apropiere de Hanover, Germania. A fost condus de 2 piloti care faceau schimb la fiecare 4.5 ore si au efectuat 392 de ture ale circuitului. Viteza de deplasare a fost de 50km/h.

Acesta cantareste 19 tone si dezvolta 680 de cai putere. Consumul mediu înregistrat a fost de 58 kWh/ 100 km, bateria având o capacitate maximă de 680 kWh.

Camionul nu este un model nou, acesta este folosit deja in Elvetia de catre DPD.

Anvelopele folosite au fost produse de Continental, iar informatii detaliate puteti gasi aici.