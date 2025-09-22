Un altfel de review: Jaful Secolului, dramă socială cu nerv și profunzime

Nu cred că vom avea o rubrică permanentă, precum colegii de la gadget.ro, dar profit de ocazia pe care am avut-o în weekend, când am primit oinvitație la lansarea filmului românesc Jaful Secolului (Traffic).

Vizionarea a făcut parte din TIFF la Timișoara, o ”filială” a celui mai important eveniment cinematografic din România, Transilvania International Film Festival – TIFF.

Filmul este inspirat de celebrul furt de tablouri de la muzeul Kunsthal din Rotterdam, denumit chiar „Jaful Secolului” în presa vremii, dar el transformă un caz spectaculos într-o meditație profundă asupra migrației, marginalizării și valorii artei într-o lume frântă. Scenariul semnat de Cristian Mungiu aduce o notă de realism dur și introspecție morală, iar regia Teodorei Ana Mihai îmbină tensiunea cu sensibilitatea poetică. Asta cu atât mai mult cu cât subiectul social primează, dar avem parte și de destul de multă comedie.

Nu am de gând să vă povestesc prea mult, merită să vedeți voi filmul, chiar și doar pentru că îl veți vedea pe Mungiu în calitatea de scenarist, nu de regizor, și pentru că veți descoperi o Românie reală, din afara bulei din marile orașe.

Distribuția condusă de Anamaria Vartolomei și Ionuț Nicolae oferă interpretări memorabile, iar estetica filmului – sobră, dar expresivă – susține perfect temele abordate. Nu e doar un film despre un jaf, ci despre identitate, rușine colectivă și lupta pentru demnitate. Iar Anamaria face un rol mare, din care nu veți realiza deloc că e primul ei rol în limba română. 🙂 Când am ascultat-o, în sesiunea de după vizionare, nu îmi venea să cred cât de mult se schimbase dicția ei.

Aștept feedback-ul vostru după vizionare.

PS: Da, și în acest film, ca în mai toate de la noi, se mănâncă ciorbă, dar într-o singură scenă. Iar sonorizarea, deficitară la mai multe filme de la noi, aici e ce trebuie. 🙂