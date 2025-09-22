HONOR X7d: Smartphone robust cu AI și cameră de 108MP la preț accesibil

HONOR a lansat noul HONOR X7d, un smartphone care redefinește segmentul accesibil printr-o combinație rară de durabilitate, autonomie extinsă și funcții AI avansate.

Cu un preț de pornire de 799 lei, X7d se adresează utilizatorilor care vor performanță și protecție fără compromisuri. Telefonul vine cu certificare SGS Premium Performance 1, oferind protecție la căderi de până la 1,8 metri, colțuri întărite cu structură inspirată de vestele antiglonț și un design care dispersează eficient șocurile. Este certificat IP54 pentru rezistență la apă și praf și poate funcționa chiar și după o scufundare de 1 minut la 0,5 metri adâncime. Funcția Wet-hand Touch Enhancement permite utilizarea ecranului cu mâinile umede sau murdare.

Bateria de 6.500 mAh — cea mai mare din categoria sa — promite o zi întreagă de utilizare intensă și o durabilitate de până la 5 ani. Structura dual-cell permite încărcare rapidă și eficientă, iar sistemul de monitorizare multi-punct menține performanța între -20°C și +55°C. Tehnologia HONOR SuperCharge de 35W asigură reîncărcarea rapidă. HONOR X7d este primul telefon din clasa sa cu buton AI dedicat. Printr-o apăsare simplă, utilizatorii pot lansa aplicații preferate sau optimiza sistemul, iar prin apăsare lungă pot accesa funcții precum traducere AI sau creare de conținut. Telefonul rulează MagicOS 9.0 (bazat pe Android 15) și include funcții precum Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search și Google Gemini Assistant. Pentru editare foto, sunt disponibile AI Outpainting, AI Upscale și AI Cutout.

Camera principală de 108MP surprinde imagini detaliate chiar și pe timp de noapte. Zoom-ul Lossless 3x și cele trei moduri portret (Environmental, Atmospheric și Close-up) oferă versatilitate creativă. Funcțiile AI precum Eraser, Remove Reflection și Style permit editarea rapidă direct pe telefon. Telefonul oferă până la 256GB stocare internă, suficient pentru peste 150.000 de fotografii. Tehnologia RAM Turbo combină 8GB RAM fizic cu 8GB virtual, oferind o experiență echivalentă cu 16GB RAM — ideal pentru multitasking și performanță constantă.

HONOR X7d este disponibil în trei variante elegante: Desert Gold, Meteor Silver și Velvet Black. Prețurile recomandate sunt 799 lei pentru versiunea 128GB și 999 lei pentru versiunea 256GB, iar telefonul este deja disponibil în România prin Altex, eMAG și Carrefour.