Elon Musk anunță lansarea Grokipedia – o alternativă la Wikipedia, dar realizată prin inteligența artificială

Elon Musk a anunțat lansarea Grokipedia, o enciclopedie digitală similară cu Wikipedia, dar realizată în totalitate prin inteligența artificială. Spre deosebire de Wikipedia, care se bazează pe editori umani pentru realizarea, actualizarea și moderarea articolelor, enciclopedia digitală de la xAI folosește proprii algoritmi AI pentru colectarea de date și publicarea de articole pe o largă varietate de subiecte. Grokipedia aduce un design simplu, similar cu cel al Wikipedia, iar în momentul de față are 885.279 de articole publicate. Din declarațiile lui Musk, Grokipedia are scopul de a furniza informații exacte și obiective, fără interferențe externe sau promovarea unor ideologii radicale.

We are building Grokipedia @xAI. Will be a massive improvement over Wikipedia. Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Cu toate acestea, algoritmii de inteligență artificială încă au unele limitări și deseori prezintă date eronate. În lipsa unor moderatori umani, inteligența artificială poate distinge cu greu calitatea surselor, iar în funcție de subiect, informațiile publicate pot fi inexacte sau chiar complet false.