AMD anunță lansarea procesoarelor Ryzen 5000 seria G cu grafică integrată Radeon

AMD a anunțat disponibilitatea procesoarelor Ryzen 5000 seria G cu grafică integrată Radeon. Pentru open market sunt disponibile două SKU-uri, Ryzen 7 5700G și Ryzen 5 5600G, în timp ce pentru piața OEM va fi disponibil și un model mai accesibil, Ryzen 3 5300G. Mișcarea este una binevenită în contextul în care plăcile grafice sunt încă foarte greu de găsit la prețuri normale. Un astfel de APU poate ține locul unei plăci grafice dedicate și este capabil să ruleze mai toate titlurile esports fără prea mari concesii în ceea ce privește fidelitatea grafică sau performanța.

Ryzen 7 5700G este vârful de gamă al seriei și dispune de 8 nuclee și 16 fire de execuție. Are frecvență de bază de 3.8 Ghz, boost de până la 4.6 Ghz și TDP de doar 65 W. Grafica este asigurată de un GPU integrat Radeon Vega cu 8 compute units și 512 stream processors la frecvențe de până la 2 Ghz. Ryzen 7 5700G este foarte similar cu Ryzen 7 5800X, însă vine cu un TDP mai mic, care îi scade ușor performanțele în operațiuni complexe și are lane-uri PCIe Gen 3.0 (vs. 4.0 pe Ryzen 7 5800X). În ciuda acestor mici inconveniente, prețul este ceva mai mic, iar asta îl face mai atractiv pentru cineva care vrea să migreze la Zen 3. Din spusele producătorului, Ryzen 7 5700G este mai rapid decât Intel Core i7-11700, oferind performanțe mai bune în multitasking și în aplicații de productivitate și computing. Totodată, GPU-ul Radeon Vega integrat este cu până la 2.45x mai rapid decât cel Xe de pe procesoarele desktop Intel Rocket Lake.

Ryzen 5 5600G vine cu 6 nuclee, 12 fire de execuție și rulează la o frecvență de 3.9 Ghz, cu boost până la 4.4 Ghz. De asemenea, are 16 MB cache L3 și 3 MB cache L2, precum și un GPU integrat Vega 7 tactat la 1900 Mhz.

Ambele SKU-uri sunt compatibile cu plăci de bază cu chipset-uri AMD din seriile 400 și 500 cu condiția actualizării la un BIOS cu versiunea minimă AGESA 1.1.8.0. De asemenea, noile modele sosesc cu coolere Wraith Stealth în pachet, care ar trebui să facă față binișor TDP-ului de 65 W. Pentru performanțe optime este recomandată utilizarea unui kit dual channel DDR4 de 16 GB la 3200 Mhz cu latențe CL16.

La PCGarage, Ryzen 7 5700G costă 1855 Lei, iar Ryzen 5 1355 Lei.