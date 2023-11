Analiză sondaj: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2023)

Dacă e marți, e Belgia spunea un film celebru. La noi se aplică și varianta – dacă e miercuri, e analiza sondajului! 🙂

Ei bine, încep să cred că am ceva puteri paranormale, pentru că sondajul s-a încheiat duminică, în plin cod roși de viscol și ninsoare în zonele de est și de sud-est ale țării, iar în celelalte regiuni au fost oricum tot condiții de iarnă. 🙂

Prin urmare, am fost inspirat și că am schimbat fix cu câteva zile mai devreme anvelopele de iarnă la Kodiaqul familiei, mai ales că Loganul (care are gume all season) era cu mine, în deplasare. :p

Cum 51% dintre voi ați răspuns că nu ați trecut la ”încălțămintea” de sezon pentru mașini, pot doar să sper că ați rămas cu ea acasă și ați programat-o totuși pentru asta. Nu de alta, dar e plin registru de accidente cu curajoși care au decis că nu le trebuie așa ceva.

Pe de altă parte, voi monitoriza pe viitor creșterea proporției celor care optează pentru cauciucuri all weather, pentru că, la mine în bulă, tot mai mulți fac asta…