ANCOM a adoptat planul de acțiuni pentru anul 2022

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a adoptat planul său de acțiuni pentru anul 2022.

Crearea unui cadru legal adaptat nevoilor actuale, care sa sustina dezvoltarea sectorului telecom si protejarea utilizatorilor, este obiectivul principal al ANCOM pentru anul acesta. Transpunerea cat mai rapida a Codului European al Comunicatiilor Electronice in legislatia nationala ne va permite revizuirea si actualizarea reglementarilor nationale in vigoare, astfel incat sa beneficiem cu totii de avantajele si oportunitatile oferite de un cadru unic european, in acord cu evolutia rapida din acest domeniu, a declarat Vlad Stefan STOICA, presedintele ANCOM.

Planul de actiuni al ANCOM pentru anul 2022 poate fi consultat aici.

Acte normative și decizii privind utilizatorii finali

In anul 2022, Autoritatea va modifica decizia privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si cea pentru stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati.

De asemenea, in vederea cresterii gradului de informare si, totodata, pentru informarea corecta a utilizatorilor finali de catre operatorii de comunicatii electronice, aspecte importante prevazute in noul cod al comunicatiilor, ANCOM va elabora noi prevederi legislative.

Gestionarea spectrului de frecvențe

Pentru continuarea procesului de acordare de drepturi de utilizare a spectrului radio, ANCOM va adopta decizia privind organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 1500 MHz si 3400-3800 MHz pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga, precum si alte masuri necesare, in conditiile prevazute de legislatia primara revizuita.

Aceasta actiune, corelata cu revizuirea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului, precum si cu revizuirea unor decizii din domeniul administrarii spectrului radio, va permite desfasurarea propriu-zisa a procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Procesul multianual de implementare a Legii Infrastructurii continua si in 2022. In acest an, Autoritatea va organiza o noua sectiune, pe pagina proprie de internet, care va contine informatii despre standardele relevante pentru proiectarea, instalarea, operarea si mentenanta retelelor publice de comunicatii electronice si a infrastructurilor fizice asociate acestora.

Stabilirea măsurilor minime de securitate a rețelelor și serviciilor de comunicații

Ca urmare a modificarilor aparute la nivelul legislatiei primare, a evolutiei tehnologice si a contextului national si european, Autoritatea va actualiza decizia privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

In ceea ce priveste reglementarile in acest sector, in 2022, Autoritatea va actualiza regimul de autorizare generala privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, decizia privind colectarea datelor statistice si va revizui piata de gros corespunzatoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioara.

Reglementări privind serviciile poștale

Actualizarea regimului de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale si realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor postale sunt printre principalele proiecte care vizeaza sectorul serviciilor postale.