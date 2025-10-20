Arena IT

BYD anunță cea mai mare rechemare din istoria companiei: peste 115.000 de mașini vizate

| Da drumul discutiei! Auto

Producătorul chinez de automobile electrice BYD va retrage peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, din cauza unor probleme de design și riscuri legate de baterie.

Este cea mai amplă rechemare din istoria companiei, potrivit autorității chineze pentru reglementarea pieței.

Defectele identificate includ riscuri de funcționare instabilă și potențiale probleme de siguranță în cazul bateriilor. BYD a depus un plan oficial la Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR), care include rechemarea a peste 44.000 de unități Tang produse între martie 2015 și iulie 2017.

Compania va efectua verificări și reparații gratuite pentru vehiculele afectate, iar rechemarea vizează în principal piața din China. BYD nu a anunțat momentan dacă vor fi afectate și piețele internaționale.

Această măsură vine într-un moment în care BYD își extinde agresiv prezența globală, inclusiv în Europa, și încearcă să concureze direct cu Tesla în segmentul vehiculelor electrice.

Sursa

