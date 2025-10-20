Amazon Web Services (AWS) afectată de o pană majoră: mai multe site-uri au fost indisponibile

Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud a gigantului Amazon, a raportat o întrerupere semnificativă în funcționare luni, 20 octombrie 2025, afectând numeroase site-uri și aplicații care se bazează pe infrastructura sa.

Potrivit Reuters, problema a fost confirmată de AWS pe pagina oficială de status, unde compania a menționat că investighează cauza și lucrează la remediere.

Printre platformele afectate s-au numărat servicii de retail, aplicații de streaming și site-uri de știri, care au întâmpinat dificultăți în accesarea conținutului sau în procesarea comenzilor. Incidentul a fost resimțit în special în America de Nord, dar au existat raportări și din Europa.

AWS este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii cloud din lume, iar orice întrerupere are un impact semnificativ asupra companiilor care își desfășoară activitatea online. Deși Amazon nu a oferit detalii tehnice complete, surse din industrie sugerează că ar fi fost vorba despre o eroare de reconfigurare a rețelei sau o problemă la nivelul centrelor de date.

Aceasta nu este prima întrerupere majoră a AWS, dar vine într-un moment în care tot mai multe companii migrează către soluții cloud, ceea ce ridică întrebări legate de redundanță, securitate și capacitatea de reacție în situații critice.

Sursa