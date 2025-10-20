Trust Muta Super-Man – controller wireless pentru PC, Android, iOS, Switch

Trust Muta (stiu ca suna amuzant in limba romana) este un controller wireless pentru PC, compatibil in acelasi timp si cu dispozitive iOS sau Android, dar si cu consola Nintendo Switch. Este un model foarte accesibil si vine intr-o editie personalizata Super-Man. Sigur o sa fie un cadou bun pentru copiii vostri.

Spun asta deoarece astfel de gadget-uri se strica des si nu pentru ca ar fi ele proaste. De obicei cine are un controller da cu el de pamant cand se enerveaza la FIFA sau Mortak Kombat. Ma intrebati de unde stiu? Pai….stiu…

Trust Muta este un astfel de controller surprinzator de rezistent si de bine facut, oferind materiale mai bune decat cel clasic oferit de Microsoft. Personal imi pare mult mai robust acest model Trust, avand un plastic mai dur si o zona cauciucata pentru grip. Ca idee este facut din 75% materiare reciclate, spune Trust.

Este misto ca este intr-o tematica ce nu s-a demodat niciodata, adica Super-Man. Exista si varianta simpla, insa diferenta de pret este prea mica sa nu alegi un controller asa fain, albastru si cu rosu, marca Super-Man.

Butoanele RZ si LB au un arculet mai dur decat versiunea standard de la Microsoft pe care eu o iau drept reper, fiind probabil cea mai populara versiune, dar si un pic mai scumpa. De asemenea, butoanele XYAB sunt o idee mai zgomotoase, la fel si tastele L si R.

Trecand peste acest minus, cel al tastelor mai zgomotoase, controllerul in sine este unul bun. M-am jucat FIFA cu el si s-a descurcat onorabil. L-am folosit wireless, dar se poate folosi si pe cablu, iar asta e misto ca se si incarca in acelasi timp. Are un cablu de 3 metri la pachet.

Nu are baterii, ca tot am pomenit de incarcat, deci are nevoie de alimentare pe USB C. Are vibratii, ca altfel nu se putea sa fie un controller bun, iar autonomia este destul de ridicata, peste 10 ore.

Nu e un controller rau deloc, in ciuda pretului accesibil de doar 200 lei. Pentru un amator de FIFA sau pentru un copil care vrea sa se joace este mai mult decat decent. Desigur, daca esti un profesionist si cauti cel mai min input lag, cele mai fine comenzi si vrei si un software dedicat, s-ar putea ca Muta sa nu fie pentru tine.