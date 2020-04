Au aparut primele review-uri pentru iPhone SE

V-am promis un review imediat cum imi ajunge comanda de la eMAG (am facut precomanda pentru iPhone SE fix cum a fost listat), insa pana ajunge la noi, adica dupa 1 mai cum este estimat, pe afara au aparut deja primele review-uri.

Va las mai jos 2 review-uri oneste. Baietii zic bine si in ciuda hate-ului foarte mare care se face in jurul produselor Apple (incerc sa aflu de ce), acest nou telefon este un best buy pentru multi oameni. Daca asculti review-urile o sa aflati de ce.