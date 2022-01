Apple a depasit Huawei in China

Multi spuneau ca Apple si Samsung sunt in spatele restrictiilor fata de Huawei. Pentru ca gigantul chinez le-ar putea lua fata si asa ceva „nu se face’. Dar culmea este ca in China, la Huawei acasa, Apple este pe primul loc.

In Q4 2021, Apple avea o cota de piata de 23%, pe locul 2 fiind vivo cu 19%, Oppo pe 3 cu 17% si Honor pe locul 4 cu 15%. Lista continua cu Xiaomi (13%), Huawei (7%), realme (3%).

Apple a ajuns sa domine in China tocmai datorita pretului. Produsele Apple nu sunt deloc scumpe daca ne uitam la ceea ce ofera rivalii lor in acelasi segment. Iar iPhone 13 a fost un succes in China datorita camerei foto, a tehnologiei 5G si a venit cu un pret foarte bun. Cel putin asta spune raportul, nu eu.