Apple domina segmentul de telefoane mobile premium

Apple iPhone 13 este cel mai bine vandut telefon premium din octombrie 2021 si pana in prezent, iar in Q1 2022 tot Apple a primit „coronita” in segmentul premium.

In timp ce actuala generatie de procesoare Android se supraincalzesc si ofera o autonomie maxim decenta, procesoarele celor de la Apple nu doar ca ofera performante de top la temperaturi reduse, ci si o autonomie de neegalat. Nu mi-a fost usor sa scriu aceasta fraza, in conditiile in care sunt fan Android si chiar voiam sa imi schimb telefonul anul acesta. Am cantarit de cateva ori chiar si ideea de a trece la un iPhone 13 dupa dezamagirile legate de actuala generatie Android. Intr-un final am zis ca mai astept.

Dar revenind la subiect, Apple chiar a castigat teren in Q1 2022 comparativ cu Q1 2021, in timp ce Samsung a pierdut. Cea mai mare diferenta se observa la Huawei, o scadere radicala provocata de masurile luate de administratia Trump. Probabil piata ar fi aratat diferit daca nu s-ar fi intervenit din exterior.