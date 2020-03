Apple doneaza 2 milioane de masti pentru SUA si Europa

Intr-o coferinta de presa de la Casa Alba, Vicepresedintele Mike Pence a declarat ca Apple va dona 2 milioane de masti N95 pentru cadrele medicale din SUA si Europa.

Tim Cook a confirmat donatia pe Twitter si a spus ca Apple lucreaza pentru a ajuta cadrele medicale sa se protejeze in timp ce ajuta bolnavii de COVID-19. Tot Apple a donat materiale medicale catre Protezione Civile in Italia si a donat 15 milioane de dolari pentru a diminua impactul economic.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

