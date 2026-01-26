Apple reinventează Siri pentru a ataca supremația ChatGPT

Apple pregătește o transformare radicală pentru Siri, asistentul său vocal emblematic, planificând să îl relanseze sub forma unui chatbot AI avansat odată cu lansarea iOS 27 în 2026.

Conform informațiilor dezvăluite de Bloomberg și Mark Gurman, noul Siri, cunoscut intern sub numele de cod „Campos”, va renunța la interfața clasică bazată pe comenzi simple pentru a deveni un partener conversațional veritabil, capabil să interacționeze fluid prin voce și text, similar cu ChatGPT. Această mișcare marchează o schimbare majoră de strategie pentru gigantul din Cupertino, care până acum a evitat să transforme Siri într-un „robot de chat”, preferând o integrare mai discretă. Se pare că presiunea competiției și recepția călduță a inițialelor funcții „Apple Intelligence” au forțat mâna companiei să adopte o abordare mai agresivă.

Noul Siri nu va fi doar o simplă aplicație, ci va fi integrat profund în sistemele de operare iPhone, iPad și Mac, având capacitatea de a controla aplicații complexe precum Xcode, Mail sau Photos.

Într-o turnură surprinzătoare, Apple a ales să colaboreze cu rivalul său istoric, Google, pentru a alimenta „Campos” cu modelele AI Gemini, recunoscând practic că tehnologia proprie nu este încă la nivelul necesar pentru a concura cu liderii pieței. Această decizie strategică, despre care am scris și noi aici, îi permite să ofere rapid funcționalități de top, în timp ce continuă să dezvolte propriile modele „Apple Foundation” pe termen lung.

Este tot mai clar că Apple a realizat că a pierdut startul în cursa AI și acum încearcă să recupereze terenul pierdut printr-o metodă pragmatică: dacă nu poți să-i bați (încă), aliază-te cu ei. Transformarea Siri într-un chatbot veritabil este o mișcare necesară, dar și riscantă, pentru că utilizatorii Apple sunt obișnuiți cu o experiență extrem de controlată și privată. Rămâne de văzut dacă noul „Siri-Gemini” va reuși să păstreze „magia” Apple sau va deveni doar o altă interfață pentru tehnologia Google, diluând identitatea unică a ecosistemului iOS.

