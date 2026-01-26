O nouă problemă majoră pe Windows 11: din cauza unei actualizări, unele PC-uri nu mai bootează

Dacă aveți patch-uri în așteptare în Windows Update, ar fi bine să opriți de îndată instalarea acestora. Din câte relatează mai mulți utilizatori de Windows 11 pe forumuri, imediat după instalarea patch-ului de securitate de luna aceasta, unele PC-uri se confruntă cu blue screen-uri, iar după restart rămân blocate pe mesajul de eroare „UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME” și nu mai bootează.

Problema este una mult mai gravă decât cele raportate anterior, iar în momentul de față nu are nicio rezolvare, cu excepția reinstalării sistemului de operare. La momentul publicării acestui articol, Microsoft nu a emis un comunicat cu privire la această situație, însă ar fi de preferat ca patch-urile cu probleme să fie de îndată retrase sau să fie furnizate hotfix-uri. E drept, puține PC-uri sunt momentan afectate, însă pentru cei cu probleme, recuperarea e complicată și poate duce inclusiv la pierderi de date. Prin urmare, v-aș recomanda să bifați opțiunea „Pause Updates” din Windows Updates până ce avem vești de la Microsoft.

Via Tom’s Hardware