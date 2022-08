Apple va renunta la portul Lightning in 2023

Cine credea ca noile iPhone 14 vor veni cu USB C….teapa! Tot cu Lightning vor veni si abia de la iPhone 15 vom putea spera la USB Type C. In caz ca ati uitat, Uniunea Europeana impune tututor producatorilor sa implementeze USB pe toate dispozitivele din 2024.

Informatia ca Apple va renunta la portul Lightning este cat se poate de oficiala. Ming Chi Kuo, analistul de la Apple care ne-a oferit tot timpul informatii precise, a spus ca Apple pregateste terenul pentru USB C in 2023 si ca testeaza prototipuri cu USB C.

De asemenea, iPad gen10 va veni in aceasta toamna cu USB C, fiind ultima tableta care inca nu a facut tranzitia. Va reamintim ca tabletele Apple au deja USB C, la fel si laptop-urile lor.

Castile si perifericele vor face si ele tranzitia la USB C chiar de anul acesta (speram), iPhone-ul ramanand ultimul pe lista pentru 2023 impreuna cu alte cateva produse.