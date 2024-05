Apple, Samsung si Motorola – doar ei conteaza pe piata din SUA

Daca la noi suntem obisnuiti sa alegem dintr-o varietate bogata de telefoane, americanii aleg in principal doar Apple si Samsung, iar la coada se afla Motorola. Pai si Pixel?

Conform unui raport Counterpoint, in Q1 2024 cota de piata este impartita intre Apple (52%), Samsung (31%) si Motorola (9%). Restul aproape ca nu exista. La categoria Others (5%) intra ceilalti jucatori neimportanti.

In SUA exista un usor declin pe piata smartphone-urilor de la an la an, iar in acest trimestru se observa o scadere cu 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut. De asemenea, vanzarile de telefoane ieftine au scazut.

Clasamentul in Romania arata diferit. La noi Samsung este lider de piata, urmat de Apple, Xiaomi, Motorola, Honor si Oppo. Are Radu un articol detaliat.